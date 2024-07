MLS, Cincinnati show: 6 gol all’Inter Miami di Messi e primato in classifica

Quando il gatto non c'è i topi ballano. Dopo cinque risultati utili consecutivi l' Inter Miami torna a riassaporare la sconfitta, orfana delle proprie stelle Luis Suarez e Leo Messi , impegnati in Copa America, la squadra allenata dal Tata Martino incassa una roboante sconfitta nello scontro diretto contro Cincinnati . Il club dell'Ohio si impone 6-1 e vola in testa alla classifica di MLS con una lunghezza di vantaggio sui floridiani.

Kubo e Valenzuela arrotondano

Il tris terrificante rimediato sul finire dei primi 45' mette in ginocchio l'Inter Miami che nella ripresa resta in 10' per l'espulsione di Busquets e i padroni di casa ne approfittano. Kubo sigla il 5-1, realizzando la sua doppietta personale, Valenzuela va in rete al 72' per il definitivo 6-1. 4ª sconfitta stagionale per l'Inter Miami che viene scavalcato in classifica dal Cincinnati, ora leader ad Est con un punto di vantaggio su Jordi Alba e compagni.