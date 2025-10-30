A due anni dalla sua ultima partita, l'ex Juventus sembra finalmente prossimo al debutto con la maglia monegasca. L'occasione potrebbe arrivare sabato contro il Paris FC

Mattia Celio Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 16:32)

Pogback! Non c'è titolo migliore per parlare di un momento che i tifosi del Monaco, il calcio francese e non solo ha atteso per tutto questo tempo. Questa volta l'attesa sembra davvero giunta al termine. Paul Pogbasta finalmente per esordire nella Ligue1. Come ha dichiarato anche lo stesso allenatore dei monegaschi, Sebastien Pocognoli, il giorno tanto atteso potrebbe essere questo sabato.

Monaco, Pogba pronto all'esordio: Pocognoli potrebbe inserirlo nella lista per la sfida di sabato — L'ultima gara ufficiale di Paul Pogba risale ormai al 3 settembre 2023, quando con la maglia della Juventus affrontò l'Empoli. Pochi giorni dopo, come ricordiamo, arrivò la squalifica per doping, durata 18 mesi e terminata il 15 novembre 2024. Due anni senza vedere il campo sono un'eternità per il classe '93 che solo fino al 2022 era ancora abituato a giocare ai grandi livelli.

Ma ora l'attesa sembra finita. Il tanto atteso ritorno potrebbe arrivare questo fine settimana, precisamente sabato, quando il Monaco scenderà in campo nella sfida casalinga contro il Paris FC. Come ha dichiarato l'allenatore dei monegaschi Pocognoli: "È possibile che venga reintegrato nel gruppo. C’è ancora un allenamento con un certo carico di lavoro, ma se si sentirà bene saremmo perfettamente in linea con il percorso stabilito".

Parole che lasciano molta fiducia nel vedere finalmente in campo il calciatore che negli ultimi anni è stato tra i più rappresentativi della Francia e chissà se questo ritorno non possa consentire all'ex Juventus di mirare proprio al ritorno in Nazionale. Arrivato nel Principato la scorsa estate dopo la fine della sua squalifica di due anni, Pogba ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che, appunto, ne hanno ritardato il rientro. Il countdown può cominciare.