Il Flamengo si conferma così una delle corazzate più forti e costanti del Sudamerica

Federico Iezzi Collaboratore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 16:32)

Per la quarta volta in cinque anni il Flamengo è in finale di Copa Libertadores. La squadra di Filipe Luis ha eliminato gli argentini del Racing di Avellaneda nel loro stadio. Dopo la vittoria di cortomuso in casa, 1-0 con gol di Carrascal, al Flamengo è bastato uno 0-0. Una prestazione di forza e di cuore che ha permesso al club rubro-negro di arrivare in finale.

La partita — Una partita dura, di resistenza, quella giocata dagli uomini di Filipe Luis. In un Cilindro infuocato il Racing ha cercato di ribaltare il risultato dell'andata mentre gli ospiti resistevano in difesa. Nel primo tempo, per la verità, i brasiliani hanno anche attaccato e sono stati pericolosi, in particolare col trio Carrascal, De Arrascaeta e Luis Araùjo. Tutti e due i portieri, Cambeses e Rossi, sono stati chiamati in causa e si sono dimostrati attenti e pronti.

Nel secondo tempo la squadra di casa si è lanciata all'attacco e ha schiacciato gli ospiti nella loro metà di campo. Al 62° di gioco Plata è stato espulso e la difesa del Flamengo si è dovuta riorganizzare. In dieci e con Jorginho infortunatosi nel finale, i brasiliani hanno tenuto duro e negato il gol agli avversari fino alla fine. Ora si attende il risultato della seconda semifinale fra Palmeiras e LDU Quito. La vittoria del Palmeiras, però, sembra difficile dato che il match di andatà si è concluso con un secco 3-0 a favore della squadra dell'Ecuador.

Quattro finali in cinque anni — La prima vittoria del Flamengo in questa competizione risale al 1981. In quella squadra, che sconfisse il Cobreloa, giocavano campioni del calibro di Junior e Zico. Il club di Rio De Janeiro è tornato in finale di Libertadores solo in tempi recenti, dopo ben 38 anni. Nel 2019 il Flamengo, guidato da Gabigol e Jorge Jesus, sconfisse in finale il River Plate. La terza finale, e il terzo titolo, arrivarono poi nel 2022 contro l'Athletico-PR: anche in questo caso Gabigol fu decisivo. Una grande delusione, invece, era arrivata l'anno precedente, quando il Flamengo aveva perso la finale ad opera del Palmeiras.

Lo strapotere brasiliano in Copa Libertadores — Non è un segreto che Argentina e Brasile siano le due nazioni con più vittorie in Copa Libertadores e con più finali giocate. L'Argentina è di poco in vantaggio sui rivali: le sue squadre vantano 25 finali giocate. Il record appartiene al Boca Juniors che ha disputato 12 finali e ne ha vinte ben sei e di conseguenza è la squadra che ne ha giocate di più in generale. Le squadre brasiliane sono arrivate in finale 24 volte e sono ben 14 i club arrivati fino in fondo. Palmeiras e San Paolo sono arrivate in fondo tutte e due sei volte e hanno vinto ognuna tre titoli. Le seguono proprio il Flamengo, il Gremio e il Santos: tutte e tre hanno alle spalle cinque finali giocate e tre titoli vinti.