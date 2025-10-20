derbyderbyderby calcio estero Shock al Maracanã: tentata rapina ad Arrascaeta dopo Flamengo-Palmeiras

Brasile

Shock al Maracanã: tentata rapina ad Arrascaeta dopo Flamengo-Palmeiras

Shock al Maracanã: tentata rapina ad Arrascaeta dopo Flamengo-Palmeiras - immagine 1
Paura a Rio de Janeiro per il calciatore dei Mengao. Sui social arriva lo sfogo del calciatore e della moglie: "A Rio più armi che persone"
Samuele Dello Monaco

Il centrocampista uruguaiano del Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, è stato vittima di un tentativo di rapina al termine del match tra i rossoneri e il Palmeiras.

Uno dei migliori in campo della sfida, a segno per il momentaneo 1-0 della squadra di casa, si è ritrovato accerchiato da due uomini armati nei dintorni del Maracanã, mentre rientrava a casa con la moglie. Nonostante la grande prestazione, la serata è stata rovinata da questo drammatico avvenimento, che ha lasciato il giocatore e la famiglia sconvolti.

LEGGI ANCHE
Shock al Maracanã: tentata rapina ad Arrascaeta dopo Flamengo-Palmeiras- immagine 2
Giorgian de Arrascaeta del Flamengo controlla la palla durante la partita tra Gremio e Flamengo come parte del Brasileirao 2025 all'Arena do Gremio il 13 aprile 2025 a Porto Alegre, Brasile. (Foto di Pedro H. Tesch/Getty Images)

Il racconto dell'accaduto

—  

Secondo la ricostruzione della coppia, i due rapinatori si sono avvicinati al veicolo, quando quest'ultimo ha rallentato nei pressi dell'uscita dello stadio. Non sono stati sparati colpi, la coppia ha mantenuto la calma ed è riuscita a scappare. Dalla triste dinamica, fortunatamente non ci sono feriti.

Arrascaeta ha rilasciato sui suoi canali social un duro sfogo: "Sette anni al Flamengo, primo tentativo di rapina all'uscita dal Maracanã. Che brutto periodo abbiamo passato con la nostra famiglia. Grazie a Dio siamo tutti al sicuro". Il centrocampista, che gioca al Flamengo dal 2019, è in trattativa per un prolungamento del suo contratto fino al 2028, ma non ha ancora firmato il nuovo accordo.

La situazione fuori dal Maracanã

—  

Sulla drammatica dinamica e sulla situazione della città di Rio de Janeiro si è espressa anche la moglie, Camila Bastiani: "Purtroppo, noi cittadini di Rio de Janeiro cerchiamo di 'rimanere in vita' quando usciamo di casa, e lo dico perché ogni giorno scendiamo in strada pieni di paura. La vita qui non vale nulla; ci sono più armi che persone". L'area circostante del Maracanã è costantemente oggetto di lamentele da parte di tifosi e residenti a causa della mancanza di sicurezza nei giorni delle partite. Al momento il Flamengo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.

Leggi anche
Chancel Mbemba eletto “man of the match” con il Lille: che classe nelle sue...
L’angolo della Premier: Postecoglu esonero shock, Chiesa al Tottenham? QPR-Millwall:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA