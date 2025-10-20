Il difensore ha voluto commentare il suo trascorso burrascoso con la maglia dell'OM, dimostrando comunque grande riconoscenza

Luca Gilardi 20 ottobre - 11:56

Eletto uomo partita nella vittoria del Lille per 2-0 contro il Nantes, Chancel Mbemba è tornato brevemente sulla fine della sua avventura all'Olympique Marsiglia. Nonostante un anno intero senza giocare, a causa di un conflitto con la dirigenza, il difensore ha voluto comunque ringraziare pubblicamente il suo ex club, dimostrando grande riconoscenza e anche un certo stile.

Un passato burrascoso con il Marsiglia — Mbemba, 31 anni, è partito titolare nell'ultima partita del Lille ed ha ricevuto addirittura il premio di migliore in campo. Intervistato da Ligue 1+, il nazionale congolese è tornato sul suo addio burrascoso all'OM. Arrivato a Marsiglia nel 2022, il difensore ha trascorso l'ultima stagione da fuori rosa, ai margini del progetto dei provenzali. "Ho fatto grandi prestazioni a Marsiglia. Rispetto il club e ringrazio il presidente Pablo Longoria, tutti i tifosi e i miei compagni", ha dichiarato al termine del match.

Mbemba era stato messo fuori rosa nell'estate 2024. Il club voleva separarsi da lui, ma il giocatore non aveva accettato la rescissione. Secondo quanto riportato da L'Équipe, Mbemba avrebbe perfino presentato un esposto contro l'OM e lo stesso presidente Longoria nei mesi scorsi, con accuse di mobbing relative a questa sua esclusione forzata.

La rinascita al Lille — Al momento della sua firma con il Lille, Mbemba aveva ammesso di aver "sofferto molto" nell'ultima stagione al Marsiglia, a causa del clima pesante che si era creato attorno alla sua figura. Arrivato al Lille da svincolato in estate, il difensore congolese ha già disputato cinque partite in questo avvio di stagione.

"È grazie ai miei compagni del Lille se posso mostrare cosa so fare. Ringrazio il nostro presidente Oliver Létang, mi ha dato un'opportunità. Nessuno credeva in me", ha aggiunto nell'intervista post vittoria contro il Nantes. "Ringrazio l'allenatore, lo staff e i miei compagni. Fa parte della vita. La cosa più importante è la salute, e noi continueremo a lavorare". Nel frattempo, grazie a quest'ultimo successo, il Lille sale al sesto posto in classifica in Ligue 1.