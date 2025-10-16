In casa Marsiglia si pensa in grande: il presidente Longoria ha parlato nel corso del podcast Business of Sport degli obiettivi di crescita del suo club e dei risultati che spera di ottenere

Giammarco Probo 16 ottobre - 16:36

Dopo un avvio di stagione tutt'altro che positivo, con due sconfitte nelle prime tre partite di campionato e soprattutto la delicata gestione del caso Rabiot-Rowe, il Marsiglia è riuscito a rimettersi subito in carreggiata. La squadra di Roberto De Zerbi si trova infatti al secondo posto in classifica, con 15 punti dopo 7 giornate, ad un solo punto di distanza dal PSG capolista. Le ambizioni dell'OM sono alte e lo sottolinea anche il presidente Pablo Longoria.

Le parole del presidente del Marsiglia Longoria in merito ai trofei Il presidente Pablo Longoria punta in alto e non nasconde i grandi obiettivi del club per questa e per le prossime stagioni. Intervistato al podcast Business of Sport ha detto: "L’obiettivo principale? Vincere un trofeo e guadagnarci la presenza del club in Champions League. Questi sono gli obiettivi del Marsiglia per i prossimi anni".

Il successo sportivo dovrebbe andare poi di pari passo con quella che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere una crescita anche del profilo, della reputazione e della considerazione, nazionale e internazionale, della sua squadra: "Vorrei che fossimo considerati una squadra molto forte, innovativa, che utilizza tecnologie che gli altri non impiegano ancora. Voglio essere orgoglioso del mio club".

Longoria vuole migliorare lo stadio e l’esperienza dei tifosi, perché è proprio questo che genera crescita per il club: "È nostro ruolo fare in modo che tutti i dipartimenti lavorino per permettere alla squadra di performare al meglio. Cerco di delegare il più possibile: il nostro direttore sportivo, Medhi Benatia, lavora benissimo con Roberto De Zerbi".