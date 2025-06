Mondiale per Club: Los Angeles FC, il secondo club della Città degli Angeli

Ecco tutto quel che c'è da sapere sulla squadra californiana in chi giocano due ex campioni del mondo come Giroud e Lloris

Dopo l'esclusione del León e la vittoria nello spareggio contro il Club America, il Los Angeles FC giocherà il Mondiale per Club. Stasera, alle ore 21:00, la squadra californiana farà il suo esordio nella competizione contro il Chelsea di Enzo Maresca. Le due squadre sono nel Girone D con Espérance Tunisi e Flamengo. Conosciamo meglio la seconda squadra della Città degli Angeli.

Mondiale per Club: Los Angeles FC, la storia Fondato nel 2014, gli LAFC giocano le partite casalinghe presso il Banc of California Stadium. Nel 2017, il club annunciò Bob Bradley come allenatore ed il messicano Carlos Vela come primo giocatore e uomo immagine. La squadra partecipò per la prima volta nella sua storia in MLS nel 2018 e, il 4 marzo, esordì in campionato con una vittoria per 1-0 contro i Seattle Sounders grazie alla rete di Diego Rossi. Un anno dopo, i Black and Gold vinsero il loro primo trofeo: il Supporters' Shield con ben 72 punti totalizzati. Nel 2020, Los Angeles arrivò all'atto conclusivo della CONCACAF Champions League, perdendo contro i messicani del Tigres UANL.

Nell'estate del 2022, Gareth Bale e Giorgio Chiellini divennero nuovi giocatori del club che, in quell'anno, vinse di nuovo il Supporters' Shield e, soprattutto, la prima MLS della sua storia. L'anno seguente, Los Angeles perse contro il León la sua seconda finale di CONCACAF Champions League. Lo scorso anno, sono arrivati i due francesi Hugo Lloris ed Olivier Giroud e la squadra ha vinto, per la prima volta, la US Open Cup, ovvero la coppa nazionale.

I migliori giocatori Tra gli elementi più importanti dei Black and Gold, ovviamente, ci sono i già citati Giroud e Lloris, entrambi Campioni del Mondo con la Francia nel 2018. Il primo, attaccante classe 1986 dai gol pesanti e decisivi, ha fatto il suo arrivo negli Stati Uniti dopo 3 stagioni al Milan, con cui ha vinto lo Scudetto nel 2022. Il secondo, portiere coetaneo del suo connazionale, si è trasferito a Los Angeles dopo aver trascorso 11 stagioni e mezzo a difendere la porta del Tottenham, con cui ha giocato e perso la finale di Champions League 2018/2019 contro il Liverpool. Altro giocatore da tenere d'occhio è Denis Bouanga, 30enne nato in Gabon ed autore di 12 gol nella stagione ancora in corso. A Los Angeles gioca anche l'ex Roma Cengiz Under che, fino ad ora, ha segnato 2 gol e fornito 3 assist.

Il campionato: MLS, Major League Soccer La storia dell'attuale massima divisione statunitense nacque nella metà degli anni '80. In quegli anni, la NASL andò in fallimento e gli Stati Uniti, in vista del Mondiale di calcio del 1994, volevano creare un nuovo campionato. La Major League Soccer nacque nel 1993, ma la prima stagione si giocò tre anni dopo e parteciparono 10 squadre. Col passare degli anni, il numero di squadre è aumentato arrivano alle 30 attuali, divise in due Conference, Eastern e Western. Il campionato si divide in due parti: regular season e Play-off, alla quale partecipano 16 squadre. La squadra che totalizza più punti nella regular season si aggiunge il Supporters' Shield.