Argentina e Inghilterra si affrontano oggi nella semifinale del Mondiale, una sfida che si porta dietro una rivalità storica fatta di calcio, emozioni e vecchie tensioni geopolitiche. Prima del calcio d’inizio, però, a far parlare è stato un curioso messaggio arrivato dall’ambasciata britannica a Buenos Aires, che ha invitato i tifosi inglesi a vivere l’eventuale successo della propria Nazionale con rispetto ed eleganza. La sfida tra le due nazionali, in programma questa sera alle ore 21:00 italiane, vale un posto nella finale del 19 luglio contro la Spagna, che ieri ha schiacciato la Francia di Kylian Mbappé.

Semifinale Mondiale: l'annuncio della ambasciata britannica

Il messaggio contiene alcune indicazioni rivolte ai responsabili della comunicazione della missione diplomatica, e la frase più discussa è quella dedicata all’eventuale successo inglese: "Se vinciamo,e basta". In caso contrario, invece, l’invito è quello di accettare la sconfitta senza alimentare polemiche: "Se vince l’Argentina,, augurate buona fortuna per la finale e non andate in giro a denunciare complotti inesistenti"

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 7 LUGLIO: I tifosi festeggiano la vittoria dell'Argentina dopo la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina ed Egitto il 7 luglio 2026 a Buenos Aires, Argentina. L'Argentina ha battuto l'Egitto 3-2 qualificandosi per i quarti di finale. (Foto di Tomas Cuesta/Getty Images)

La scelta non è casuale, perché Argentina e Inghilterra rappresentano una delle rivalità più sentite nella storia del calcio, con un confronto che va ben oltre il terreno di gioco. Il ricordo della Guerra delle Falkland-Malvinas del 1982 continua infatti a rendere ogni sfida tra le due nazionali un appuntamento dal significato enorme. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, sia i giocatori argentini sia quelli inglesi hanno cercato di riportare l’attenzione esclusivamente sul calcio, evitando che la partita venga collegata alle tensioni politiche tra i due Paesi.

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Anche le autorità argentine hanno preparato misure di sicurezza speciali per la semifinale, considerata una delle partite più delicate dell’intero torneo visti i precedenti storici e l'importanza della partita. Sono stati previstie una gestione separata degli spostamenti delle tifoserie pertra tifoserie rivali.