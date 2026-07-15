L'ambasciata inglese in Argentina ha voluto avvisare i tifosi dell'Inghilterra presenti a Buenos Aires di festeggiare con eleganza in caso di vittoria.
Argentina, super festa negli spogliatoi con la dedica per Maradona
Argentina e Inghilterra si affrontano oggi nella semifinale del Mondiale, una sfida che si porta dietro una rivalità storica fatta di calcio, emozioni e vecchie tensioni geopolitiche. Prima del calcio d’inizio, però, a far parlare è stato un curioso messaggio arrivato dall’ambasciata britannica a Buenos Aires, che ha invitato i tifosi inglesi a vivere l’eventuale successo della propria Nazionale con rispetto ed eleganza. La sfida tra le due nazionali, in programma questa sera alle ore 21:00 italiane, vale un posto nella finale del 19 luglio contro la Spagna, che ieri ha schiacciato la Francia di Kylian Mbappé.
Semifinale Mondiale: l'annuncio della ambasciata britannicaIl messaggio contiene alcune indicazioni rivolte ai responsabili della comunicazione della missione diplomatica, e la frase più discussa è quella dedicata all’eventuale successo inglese: "Se vinciamo, festeggiate con eleganza e basta". In caso contrario, invece, l’invito è quello di accettare la sconfitta senza alimentare polemiche: "Se vince l’Argentina, congratulatevi con loro, augurate buona fortuna per la finale e non andate in giro a denunciare complotti inesistenti"
La scelta non è casuale, perché Argentina e Inghilterra rappresentano una delle rivalità più sentite nella storia del calcio, con un confronto che va ben oltre il terreno di gioco. Il ricordo della Guerra delle Falkland-Malvinas del 1982 continua infatti a rendere ogni sfida tra le due nazionali un appuntamento dal significato enorme. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, sia i giocatori argentini sia quelli inglesi hanno cercato di riportare l’attenzione esclusivamente sul calcio, evitando che la partita venga collegata alle tensioni politiche tra i due Paesi.
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