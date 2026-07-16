Zinedine Zidane allenerà la Francia. Oltralpe non sembrano esserci dubbi sull'avvicendamento tra CT. Deschamps vivrà la sua "last dance" contro l'Inghilterra
Mondiali, la Spagna batte la Francia e vola in finale: la gioia al fischio finale
La Francia di Deschamps giocherà la finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra alle 23 italiane di sabato 18 luglio. Il match, che ha più un valore simbolico, sancirà la fine della lunghissima avventura del CT alla guida dei Bleus. Dopo di lui, si stanno finalizzando i dettagli per l'arrivo di Zinedine Zidane.
Francia, Deschamps ai salutiLa Federazione francese aveva deciso da tempo. Quello del 2026 sarebbe stato l'ultimo mondiale per Didier Deschamps e così sarà. L'ex allenatore di Juventus e Olympique Marsiglia saluterà la nazionale dopo esserne diventato un autentico simbolo. Sono passati quasi esattamente 14 anni dalla nomina di allenatore dei Bleus da quell'8 luglio 2012 in cui si insediò sulla panchina prendendo il posto del dimissionario Laurent Blanc. Da quel momento la Francia ha disputato tutti e quattro i mondiali a disposizione, raggiungendo sempre almeno i quarti di finale. Nel 2018, in Russia, il ricordo più bello con il trionfo sulla Croazia. In Qatar 2022 furono Messi e l'Argentina a far infrangere il sogno in finale. Nell'attuale edizione una Spagna in gran forma ha fermato l'ascesa di Mbappé e compagni.
Francia, per Zidane è tutto prontoDunque, tra giovedì e venerdì prossimo, la Federazione scioglierà le riserve e annuncerà il nuovo Commissario Tecnico. Stando a quanto riferito da RMC Sports, pur essendo stato preparato, sul contratto di Zinedine Zidane manca ancora la firma. Non verrà consultato il comitato esecutivo dell'organo per il nuovo CT. Difatti, esso si riunirà soltanto a settembre. Il presidente della Federazione, Philippe Diallo, ha già annunciato che il nome della nuova guida tecnica verrà svelato appena pochi giorni dopo la fine del mondiale.
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