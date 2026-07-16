La Francia di Deschamps giocherà la finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra alle 23 italiane di sabato 18 luglio. Il match, che ha più un valore simbolico, sancirà la fine della lunghissima avventura del CT alla guida dei Bleus. Dopo di lui, si stanno finalizzando i dettagli per l'arrivo di Zinedine Zidane.

Francia, Deschamps ai saluti

La Federazione francese aveva deciso da tempo. Quello del 2026 sarebbe statoper Didier Deschamps e così sarà. L'ex allenatore di Juventus e Olympique Marsiglia saluterà la nazionale dopo esserne diventato un. Sono passati quasi esattamentedalla nomina di allenatore dei Bleus da quell'8 luglio 2012 in cui si insediò sulla panchina prendendo il posto del dimissionario Laurent Blanc. Da quel momento la Francia ha disputato tutti e quattro i mondiali a disposizione, raggiungendo sempre almeno i quarti di finale. Nel 2018, in Russia,con il trionfo sulla Croazia. In Qatar 2022 furono Messi e l'Argentina a far infrangere il sogno in finale. Nell'attuale edizione una Spagna in gran forma ha fermato l'ascesa di Mbappé e compagni.

AMBURGO, GERMANIA – 5 luglio: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, festeggia insieme a Kylian Mbappé dopo la vittoria della squadra ai calci di rigore al termine della partita dei quarti di finale di UEFA Euro 2024 tra Portogallo e Francia, disputata al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images).

Francia, per Zidane è tutto pronto

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Dunque,, la Federazione scioglierà le riserve e annuncerà il nuovo Commissario Tecnico. Stando a quanto riferito da RMC Sports, pur essendo stato preparato, sul contratto di Zinedine Zidane manca ancora la. Non verrà consultato il comitato esecutivo dell'organo per il nuovo CT. Difatti, esso si riunirà soltanto a settembre. Il presidente della Federazione,, ha già annunciato che il nome della nuova guida tecnica verrà svelato appena pochi giorni dopo la fine del mondiale.Entro il 21 luglio, dunque, il nuovo allenatore porrà la firma sul suo contratto. In quel giorno, infatti, entrerà in vigore una legge per cui occorrerebbe la convalida delper favorire l'avvicendamento. L'attuale ministra Marina Ferrari ha già concordato tutto con Zidane, pronto a sottoscrivere un contratto da. A questi, potrebbero essere aggiunti ulteriori 150.000 euro di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Zidane desidererebbe uno staff da oltre 25 persone.