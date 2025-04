Da giocatore aveva vinto la Fa Cup 1988. Dopo la fine della carriera sul campo aveva intrapreso una collaborazione ventennale con i Black Cats

Alessandro Savoldi 15 aprile 2025 (modifica il 15 aprile 2025 | 17:41)

All’età di 63 anni è venuto a mancare Carlton Fairweather: l’allenatore britannico si è spento dopo una lunga battaglia con un tumore al pancreas. Il Sunderland, club dove Fairweather aveva allenato la squadra femminile dal 2014 al 2017, ha dato l'annuncio nella giornata di oggi.

We are deeply saddened to announce the passing of Carlton Fairweather, aged 63.

A beloved character behind the scenes at the Academy of Light, Carlton passed away on Monday evening surrounded by his family and loved ones.

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) April 15, 2025

Dopo il ritiro Fairweather aveva intrapreso una collaborazione quasi ventennale con il club biancorosso, occupando vari ruoli e collaborando con il settore giovanile. Il post del Sunderland racconta, anche se con poche parole, che persona fosse l’ex calciatore: “Una persona amata da tutti dietro le quinte alla Academy of Light. Carlton si è spento lunedì sera, circondato dalla sua famiglia e dai suoi affetti”. Anche il direttore sportivo del club, Kristjaan Speakman, ha ricordato Fairweather: “La personalità e il carisma di Carlton erano unici. Ha lavorato in tutti gli ambiti nel club e la ragione per la quale tutti hanno una considerazione così alta di lui sono la sua passione, umiltà e impegno. Mancherà a tutti coloro che fanno parte del nostro club”.

Carlton Fairweather con la maglia del Wimbledon. Foto di Allsport UK /Allsport

La carriera di Fairweather e la Crazy Gang — Da calciatore, invece, Fairweather era stato una bandiera del Wimbledon degli anni ‘80 e ‘90, ribattezzato “Crazy Gang”. Quando Fairweather è arrivato al Wimbledon la squadra si trovava in terza divisione. Il club aveva risalito la piramide del calcio inglese grazie ad un gruppo storico di giocatori. Facevano parte della rosa calciatori iconici della First Division, come Dennis Wise, Vinnie Jones e John Fashanu. Il soprannome "Crazy Gang" deriva dalla sregolatezza di un gruppo che era composto da veri e propri bad boys, spesso provenienti dalle peggiori periferie d'Inghilterra.

Il punto più alto fu sicuramente la vittoria della Fa Cup 1988, conquistata a Wembley contro il ben più quotato Liverpool. Fairweather, che in quel caso non scese in campo a causa di un infortunio, con la maglia dello Wimbledon ha totalizzato 138 presenze e 26 gol. La sua carriera, iniziata dal dilettantismo, aveva stentato a decollare, con lo Wimbledon che lo aveva scovato nel dilettantismo, in Non-League. Infine, una breve esperienza negli Stati Uniti, con le maglie dei New York Fever e dei Connecticut Wolves.

Fairweather in azione con la maglia del Wimbledon. Foto di Allsport UK /Allsport