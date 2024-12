L'allenatore del Nantes, Antoine Kombouare, ha commentato la vittoria di misura ottenuta nel derby bretone contro il Rennes

Il Nantessi è regalato un pomeriggio di festa allo Stade de la Beaujoire battendo 1-0 il Rennesnel tanto sentito derby bretone (gara valevole per la quattordicesima giornata di Ligue 1). I Canarini hanno risolto la pratica all'ultimo respiro ad un minuto dal 90' con la rete siglata dall'attaccante nigeriano, Moses Simon.

Il Rennes prima dell'intervallo è rimasto in dieci per il rosso diretto estratto dal direttore di gara, Eric Wattellier, all'indirizzo di Mikayil Faye per un brutto fallo sull'ex Spezia Kelvin Amian. Nei minuti finali di gioco i rossoneri erano pure riusciti a pareggiare i conti al 94' con il gol di Christopher Wooh. Rete poi annullata dal Var per fallo di mano dello stesso autore del gol. In panchina Jorse Sampaoli, allenatore del Rennes, si è sbracciato e ha protestato con veemenza, venendo espulso dall'arbitro. Nel post-gara l'allenatore del Nantes, Antoine Kombouare, ha commentato così la vittoria della sua squadra: "È tornata la gioia nello spogliatoio. Il fattore fortuna si è finalmente invertito. È un piacere vedere di nuovo i sorrisi, condividere questi momenti con i tifosi. È per questi momenti che svolgiamo questo lavoro. Nonostante i risultati negativi, i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto. Questa vittoria è la vittoria di un club, di una squadra e di tifosi che hanno sostenuto pienamente la squadra".

Nantes-Rennes 1-0, le dichiarazioni di Kombouare nel post-gara — Prosegue Kombouare: "Derby non entusiasmante? Personalmente non ho visto molti derby in cui si è giocato un buon calcio. È una questione di impegno e di impatto. Entrambe le squadre hanno provato a giocare ma erano evidentemente tese. Per quanto mi riguarda sono un allenatore felice. Questa vittoria è preziosa per noi. Con due buoni risultati, ci si può ritrovare tra il 10° e il 12° posto. A marzo faremo i conti e vedremo dove saremo in classifica.

Sono felice di vedere ancora sorrisi nello spogliatoio. Ho avvertito una bella atmosfera. Vedere i giocatori abbracciarsi ed essere felici di quello che hanno fatto mi riempie di orgoglio, ma rimango comunque calmo. Dedico tutte le mie energie ai giocatori. Sono felice per i giocatori, per i tifosi, per il club. Sono felice per lo staff perché è una vittoria che dà sollievo".

Simon decisivo — L'allenatore del Nantes Kombouare, evidentemente soddisfatto per il risultato ottenuto, aggiunge: "Non vi mentirò, sapevo che questa partita era piena di momenti di sofferenza. Non mi aspettavo di vincere questo derby per 3-0. Abbiamo dovuto dare il massimo per l'intera durata del match, abbiamo tenuto duro e fatto uno sforzo per essere premiati. A tratti siamo stati in difficoltà, ma alla fine il fattore fortuna si è ribaltato. Questa vittoria ci permette di prepararci al meglio per la prossima trasferta di Brest".

Su Simon, autore del gol-vittoria, e sul gol del possibile pareggio del Rennes di Wooh annullato qualche minuto dopo: "Questo tipo di partite è spesso deciso da una prodezza individuale o da un calcio piazzato. Moses Simon ha stappato la partita e trascinato la squadra con quel gol. È stata una prodezza individuale. Mi ricorda il gol che ha segnato contro il Lens, quello che ha permesso alla squadra di vincere la partita per 3-2. Ha ripetuto quella prodezza. Questa è stata la forza della nostra squadra stasera: non ci siamo disorganizzati, siamo rimasti solidi anche se ci è mancata la creatività. Non siamo andati oltre quello che ci eravamo prefissati. Con gli ultimi risultati ci è mancata un po' di stabilità. Spesso questo tipo di partite viene deciso da un calcio piazzato o da una prodezza individuale.

Il gol annullato al Rennes? Ovviamente è complicato. Ma per quanto mi riguarda, finché non viene fischiato, rimango in campo. Si può ancora perdere, si può ancora vincere... E poi aspetto che l'arbitro fischi la fine della partita. Lo ammetto, non ho mai pensato che sarebbe intervenuto il Var, perché dalla mia posizione non ho visto il tocco di mano. Ho visto l'espressione dei giocatori, erano sconvolti. Dopo aver rivisto il filmato, ho potuto constatare che c'era il fallo di mano. Non c'è niente da dire".