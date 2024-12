L'allenatore del Rennes, Jorge Sampaoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby bretone contro il Nantes

Sergio Pace Redattore 6 dicembre 2024 (modifica il 6 dicembre 2024 | 22:13)

Nantes e Rennes si daranno appuntamento allo Stade de la Beaujoire domenica 8 dicembre con fischio d'inizio alle ore 17:00 per il tanto atteso derby bretone. La gara è valevole per la quattordicesima giornata di Ligue 1. Le due squadre hanno palesato non poche difficoltà in questo inizio di stagione, con i Canarini addirittura scivolati al penultimo posto con 11 punti incamerati in 13 giornate.

Poco meglio il Rennes che ha messo assieme 14 punti ed è reduce dalla larga vittoria per 5-0 contro il Saint-Etienne nell'ultimo turno di campionato. Per dare una scossa all'ambiente il club rossonero ha deciso di esonerare qualche giornata fa Julien Stéphan. Al suo posto è arrivato il 64enne tecnico argentino, Jorge Sampaoli, che è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domenica. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra è al completo, sarò assente solo Alidu Seidu. Difficoltà in trasferta (il Rennes non ha ancora vinto fuori casa n.d.r.)? Le difficoltà della squadra in trasferta sono legate ai risultati e al nostro modo di giocare. Dobbiamo lavorare sodo e far sì che i giocatori giochino al Roazhon Park tanto quanto in trasferta. Lavoriamo tatticamente e strategicamente e c'è anche un aspetto psicologico che entra in gioco. Il risultato ha ovviamente a che fare con questo aspetto. Vogliamo soprattutto che la squadra rispetti un certo stile. Cerco giocatori che sappiano interpretare il mio stile di gioco".

Nantes-Rennes, le parole in conferenza stampa di Sampaoli — Prosegue Sampaoli: "L'importanza dei giocatori sulle fasce? È una posizione in cui le distanze da coprire sono ovviamente enormi. È una caratteristica del nostro gioco. I giocatori sulle fasce sono molto importanti per noi, soprattutto per il contributo che possono apportare in attacco".

L'atmosfera da derby è unica, Sampaoli ne ha vissuti tanti in carriera. Ecco il suo pensiero: "Nei posti in cui ho allenato ho vissuto dei derby e dei classici intensi, compreso le nazionali. Ho potuto valutare e conoscere l'importanza di questa partita a Nantes. Speriamo che i nostri tifosi siano contenti dopo la partita".

Sull'apertura dell'allenamento al pubblico in programma sabato: "Abbiamo tutti pensato che fosse molto importante vedere i tifosi prima della partita, per avvicinarci a loro. È una cosa molto positiva e forse col tempo riusciremo a ripeterla. In momenti come questo, anche i giocatori capiscono le loro responsabilità e i tifosi danno loro energia".