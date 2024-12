Il Nantes di Kombouare è in piena crisi di risultati (non vince dal 31 agosto) ed è penultimo in Ligue 1, il Rennes del neo tecnico Sampaoli non hai mai vinto in trasferta in questo inizio di campionato: analisi e pronostico del derby bretone

Sergio Pace Redattore 5 dicembre - 20:59

Domenica 8 dicembre alle ore 17:00 allo Stade de la Beaujoire andrà in scena il tanto attesto derby bretone tra Nantes e Rennes. Una sfida che vede entrambe le squadre vivere un momento non brillantissimo. Nantes e Rennes sono divise in classifica da tre punti. I Canarini di Antoine Kombouare sono penultimi con 11 punti raccolti dopo 13 giornate, mentre i rossoneri del neo tecnico, il 64enne argentino Jorge Sampaoli, occupano la dodicesima posizione a quota 14 punti.

Match da non fallire da una parte e dall'altra. In primis per questioni di rivalità. Si sa, il derby è sempre una partita speciale e unica, diversa totalmente da tutte le altre. Tifosi e giocatori in campo lo sanno bene, la posta in palio è altissima. E poi subentrano fattori prettamente legati alla classifica. Una sconfitta del Nantes farebbe sprofondare i gialloverdi in una depressione mai vista. Il Rennes, in caso di ko, potrebbe vedersi allontanare ancor di più la zona europea, già distante 6 punti.

Analisi e pronostico di Nantes-Rennes — Il Nantes non vince in campionato addirittura dal 31 agosto (Montpellier-Nantes 1-3, terza giornata di campionato). Poi una lunga serie senza successi, con 4 pareggi 6 sconfitte nelle ultime 10 partite. E dire che l'inizio di stagione prometteva bene, con il Nantes che nelle prime tre partite aveva incamerato 7 punti con due vittorie (contro Auxerre e Montpellier) e il pareggio a reti bianche al debutto con il Tolosa.

Quella contro l'Auxerre, peraltro, è l'unica vittoria stagionale ottenuta in casa dal Nantes. Dall'altra parte il Rennes ha rifilato una clamorosa cinquina al Saint-Etienne nell'ultimo turno di campionato. Prima di questo roboante successo, i rossoneri avevano incassato tre sconfitte di fila. In questo inizio di stagione il Rennes non ha mai vinto in trasferta con 1 pareggio e 5 sconfitte. Negli ultimi 20 precedenti i rossoneri si sono imposti in 14 occasioni, con 2 vittorie ottenute dal Nantes. Quattro, invece, i pareggi.

Il Rennes, poi, ha fatto la voce grossa contro il Nantes negli ultimi quattro derby bretoni disputati in campionato. Dal 9 ottobre 2022 al 20 aprile 2024 i rossoneri hanno sempre finito per esultare di gioia al fischio finale. La sfida tra Nantes e Rennes, in programma domenica 8 dicembre alle ore 17:00 allo Stade de la Beaujoire, si annuncia decisamente equilibrata sulla carta.

Nonostante gli ultimi precedenti facciano propendere per una scontata vittoria dei rossoneri, la partita potrebbe essere abbastanza chiusa visto il difficile momento attuale sul piano dei risultati. Insomma, non ci si aspetta una partita ricca di gol, anche se il numero 9 del Rennes, Arnaud Kalimuendo, ha decisamente il piede caldo. Il 22enne attaccante rossonero ha infatti rifilato una super tripletta al Saint-Etienne lo scorso 30 novembre.

In questo inizio di campionato Kalimuendo ha realizzato 6 reti in campionato. In casa Nantes i migliori marcatori al momento sono Moses Simon e Matthis Abline con 3 reti a testa, seguiti da Johann Lepenant e Bahereba Guirassy con 2 realizzazioni. Insomma, non ci sorprenderemmo più di tanto se alla fine il derby bretone di domenica si chiudesse in pareggio.