"Amo Tonali al Newcastle, penso sia stato brillante. Penso che sceglierei Tonali come miglior centrocampista della Premier, anche meglio di Declan Rice." Ai microfoni di "The overlap", si è così espresso Paul Scholes, leggenda del Manchester United, a proposito di uno dei talenti italiani più forti in circolazione. I Magpies hanno perciò deciso di rinnovare ufficiosamente il contratto del numero 8, forse allertati dalla forte risonanza di queste parole, dai rumors di mercato o semplicemente convinti dalle super prestazioni di Tonali.
Premier League
Newcastle, Sandro Tonali rinnova fino al 2030: niente ritorno in Serie A
L'accordo segreto e il prolungamento fino al 2030—
Questo rinnovo era nell'aria da tempo. Il rendimento del nazionale italiano sotto la guida di Eddie Howe è stato impeccabile dal suo rientro per squalifica, avvenuto nella passata stagione. È proprio il momento dello stop forzato che ha portato ad un principio di accordo fra le parti: infatti, come riportato da The Athletic, ad una riduzione di stipendio optata dal calciatore è corrisposta una rassicurazione sull'allungamento del contratto di un anno. Dalla scadenza del 2028 si è così arrivati al 2029, con possibilità per il Newcastle di allungare unilateralmente e ulteriormente al 2030.
L'avventura del "baby Gattuso" in Inghilterra—
Sandro Tonali arriva nella città di Newcastle durante il calciomercato estivo 2023. La cifra incassata dal Milan è alta, si parla di circa 80 milioni e alte sono anche le aspettative riposte sul centrocampista italiano. La stagione 2023-24 non va come previsto. L'inizio è luccicante, Sandro segna il primo gol stagionale dei bianconeri alla prima presenza dopo soli 6 minuti. Ma poi qualcosa cambia, il numero 8 è indagato e squalificato per 10 mesi a causa del suo coinvolgimento in circoli di scommesse illegali, per lui la stagione finisce e deve dire addio all'europeo in Germania.
L'anno calcistico 2024-25 segna la rinascita sportiva e non, di Tonali: a fine stagione saranno 6 i gol stagionali col club inglese (2 con la nazionale) in 45 presenze, diventando una delle colonne portanti del Newcastle vincitore della League Cup e trascinatore della qualificazione alla Champions League.
