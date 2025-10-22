Con un accordo trovato già nel periodo della squalifica del ragazzo, il Newcastle fa firmare Tonali fino al 2030, proteggendola sua stella da eventuali attacchi di calciomercato

Pietro Rusconi 22 ottobre - 17:46

"Amo Tonali al Newcastle, penso sia stato brillante. Penso che sceglierei Tonali come miglior centrocampista della Premier, anche meglio di Declan Rice." Ai microfoni di "The overlap", si è così espresso Paul Scholes, leggenda del Manchester United, a proposito di uno dei talenti italiani più forti in circolazione. I Magpies hanno perciò deciso di rinnovare ufficiosamente il contratto del numero 8, forse allertati dalla forte risonanza di queste parole, dai rumors di mercato o semplicemente convinti dalle super prestazioni di Tonali.

L'accordo segreto e il prolungamento fino al 2030 — Questo rinnovo era nell'aria da tempo. Il rendimento del nazionale italiano sotto la guida di Eddie Howe è stato impeccabile dal suo rientro per squalifica, avvenuto nella passata stagione. È proprio il momento dello stop forzato che ha portato ad un principio di accordo fra le parti: infatti, come riportato da The Athletic, ad una riduzione di stipendio optata dal calciatore è corrisposta una rassicurazione sull'allungamento del contratto di un anno. Dalla scadenza del 2028 si è così arrivati al 2029, con possibilità per il Newcastle di allungare unilateralmente e ulteriormente al 2030.

L'avventura del "baby Gattuso" in Inghilterra — Sandro Tonali arriva nella città di Newcastle durante il calciomercato estivo 2023. La cifra incassata dal Milan è alta, si parla di circa 80 milioni e alte sono anche le aspettative riposte sul centrocampista italiano. La stagione 2023-24 non va come previsto. L'inizio è luccicante, Sandro segna il primo gol stagionale dei bianconeri alla prima presenza dopo soli 6 minuti. Ma poi qualcosa cambia, il numero 8 è indagato e squalificato per 10 mesi a causa del suo coinvolgimento in circoli di scommesse illegali, per lui la stagione finisce e deve dire addio all'europeo in Germania.

L'anno calcistico 2024-25 segna la rinascita sportiva e non, di Tonali: a fine stagione saranno 6 i gol stagionali col club inglese (2 con la nazionale) in 45 presenze, diventando una delle colonne portanti del Newcastle vincitore della League Cup e trascinatore della qualificazione alla Champions League.