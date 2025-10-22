L’espulsione da record costa due giornate a Nyom: il comunicato

Il povero Allan Nyom è salito alla ribalta della scena spagnola e internazionale per la sua prestazione "sprint" contro il Real Madrid . Il terzino, entrato al 76' nella sfida tra il suo Getafe e i Blancos è stato espulso trenta secondi dopo per una sbracciata ai danni di Vinicius Jr . Rosso diretto e la notizia che rapidamente ha fatto il giro del mondo, creando un enorme dibattito sull'entità del fallo, giudicato da molti non da espulsione diretta.

Un episodio che non avrà fine nel breve tempo, a sottolinearlo è stato anche l'allenatore del Getafe, José Bordalas, che nel weekend aveva commentato così l'episodio: "Vinicius mi ha detto ‘ottimo cambio’. Poi Bellingham è venuto a dirmi qualcosa e gli ho risposto di giocare e stare zitto. Vinicius non deve provocare. L’espulsione di Nyom ha rovinato lo sforzo dei ragazzi, che hanno dato anima e corpo. Vinicius si tocca la faccia simulando un’aggressione. Per me non è rosso, al massimo giallo. Non ho ricevuto spiegazioni dall’arbitro perché il VAR non è intervenuto. Tutto è nato dall’ammonizione a Kiko, anche quella ingiusta"