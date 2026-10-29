C’è una regola ormai nota in tutto il mondo del calcio, ma applicata soltanto in pochi campionati: vietare ai calciatori di coprirsi la bocca mentre discutono con un avversario in campo, proprio per impedire scambi di parole difficili da verificare per gli arbitri. In Brasile questa norma esiste da tempo, ed è proprio lì che Neymar è incappato nella sua applicazione più severa, con un’espulsione rimediata nel finale di primo tempo della sfida tra Santos e Bahia, chiusa 1-1 nel corso della 32esima giornata di Brasilerao.

Neymar casca nella "legge Prestianni"

La norma in questione prende il nome di “”, introdotta nel calcio verdeoro dopo il caso scoppiato durante un Benfica-Real Madrid di Champions League, nella lite tra. A differenza di molti altri campionati, doveresta privo di conseguenze concrete, in Brasile questo comportamento è ufficialmente sanzionabile.

A cascare in pieno nella regola è stato proprio la stella del Santos, in un acceso confronto con Rodrigo Nestor. Neymar si è coperto la bocca mentre parlava. Dopo la segnalazione dell’avversario e il controllo al VAR, l’arbitro Sávio Sampaio ha deciso per l’espulsione diretta.

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La decisione del Giudice sportivo

Il referto arbitrale racconta anche un secondo momento di tensione: dopo il rosso,avrebbe provato a dirigersi verso la panchina del Bahia per continuare il confronto con Nestor, venendo però bloccato in tempo dai propri compagni di squadra.

SANTOS, BRASILE - 8 OTTOBRE: Neymar Junior del Santos Neymar dà il pollice in su ai tifosi durante la partita del 29° round del Brasileirao 2026 tra Santos e Flamengo allo stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) l'8 ottobre 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Il Giudice Sportivo ha quantificato la squalifica in due giornate per il comportamento avuto, a cui si aggiunge un’ulteriore gara di stop per accumulo di ammonizioni, oltre a una multa da 20mila euro per condotta antisportiva. Complessivamente, il brasiliano salterà tre partite: il classico contro il Palmeiras (già giocato e terminato 0-0), la sfida con il Red Bull Bragantino e l’incontro successivo contro il Coritiba. Il rientro è fissato, salvo ricorsi accolti nel frattempo, dopo la sosta per le nazionali di novembre, nella gara contro il Gremio.