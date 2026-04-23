Doppietta di Nico Gonzalez in Atletico Madrid-Elche. L'argentino segna e incanta con la formazione di Simeone, mentre il suo futuro, in bilico tra Juventus e Colchoneros, appare incerto. Ecco quanto manca per poterlo riscattare dalla Juventus.

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La splendida doppietta di Nico Gonzalez contro l'Elche

Dopo una stagione deludente con la Juventus , il club bianconero lo ha mandato in prestito in Spagna all'Atletico Madrid. Alla corte di Simeone il classe 1998 ha trovato spazio e anche reti: 23 partite in totali, di cui 18 da titolare, e cinque reti finora. Ieri, contro l'Elche, in casa ne ha segnati due.

Era in giornata e si vedeva già dai primi minuti. Al 10° di gioco scappa palla al piede, duetta con Mendoza, e lascia partire un sinistro dal limite dell'area battendo Dituro. Al 34° ecco la seconda rete: lancio lungo dal fondo, controllo di testa sulla linea, portiere superato con un sombrero e gol. Il match, però, alla fine è stato vinto dagli ospiti e si è chiuso sul 2-3 con rete decisiva di Andrè Silva.

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Quanto manca per il riscatto dalla Juventus?

Come detto, il calciatore è in prestito ai Colchoneros. Si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto, tramutabile in obbligo, al raggiungimento di determinate condizioni. Affinché scatti l'obbligo, l'attaccante ex Fiorentina , avrebbe dovuto giocare almeno 45 minuti nel 60% delle gare del campionato spagnolo. Non solo: nelle ultime sei, avrebbe dovuto prenderne parte ad almeno cinque. Per lui, finora, in totale 38 presenze complessive e di queste 23 in Liga: siamo sotto, in quanto a minutaggio e gare in cui è sceso in campo, rispetto a quanto chiesto per l'obbligo.

Appare difficile che Simeone e la società si assumano questo impegno, dato anche quanto manca alla fine della stagione. Appare più probabile, invece, che si cerchi di aprire un dialogo con la Vecchia Signora per provare a comprare il calciatore facendo abbassare la richiesta di 32 milioni di euro, decisamente onerosa.

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