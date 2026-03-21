Il ds del Nizza, Florian Maurice, riflette sulla stagione della squadra e su quanto accaduto a fine novembre.

Federico Iezzi Collaboratore 21 marzo - 17:11

Per il Nizza è una stagione complessa. Dopo il quarto e il quinto posto delle due annate precedenti, la squadra è ora quindicesima. Una posizione troppo vicina alla zona retrocessione della Ligue 1. Lo sa bene Florian Maurice, direttore sportivo degli Aquilotti, che ha vissuto in prima persona tutti gli alti e bassi di questa stagione. E che oggi, nella conferenza stampa prepartita contro il PSG, ha riflettuto su questa difficile stagione e in particolare su un episodio: quello dell'aggressione ai suoi danni e dei calciatori, da parte di un gruppo di tifosi.

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Florian Maurice ricorda l'aggressione del 30 novembre — Poche ore dopo la sesta sconfitta consecutiva, subita ad opera del Lorient, la squadra e la dirigenza rientrarono a Nizza. Al centro sportivo vennero accolti da centinai di tifosi arrabbiati. Ne nacque una vera e propria rissa, in cui Terem Moffi e Jérémie Boga furono aggrediti fisicamente. Anche Maurice fu preso di mira e fu scortato dalla sicurezza del club: "Onestamente, ne rimasi molto colpito. Era la prima volta che mi succedeva una cosa del genere. In realtà, sul momento, non avevo paura. Nemmeno durante l'attraversamento della folla (dei tifosi). Solo dopo, una volta rientrati, mi resi conto di cosa stesse succedendo. I giorni successivi furono molto difficili. Ci pensi, ti vengono in mente un sacco di cose".

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Una stagione difficile — Una stagione complessa e difficile quella del Nizza. La squadra, allenata da Claude Puel, è al quindicesimo posto in classifica, mentre ha concluso le due precedenti stagioni quinta e quarta. Scelte sbagliate, una campagna acquisti mal gestita, hanno portato alla situazione attuale mentre avrebbero dovuto soddisfare le ambizioni europee del club. Maurice si è assunto le sue responsabilità: “Sono ben consapevole di aver potuto commettere degli errori, ma non mi assumo tutta la responsabilità. Abbiamo avuto delle priorità che ci sono sfuggite di mano per vari motivi".

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