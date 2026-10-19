L’attaccante azzurro si ferma dopo un avvio di stagione da sette goal in otto partite.
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Il Norimberga dovrà fare a meno di Mohamed Ali Zoma almeno fino alla pausa invernale. L’attaccante italiano, uscito per infortunio durante la partita contro l’Energie Cottbus, ha riportato una lussazione alla spalla che richiederà un intervento chirurgico. Una brutta notizia per Miroslav Klose, che perde il miglior marcatore della squadra dopo un avvio di stagione da sette gol in otto partite. Lo stop arriva inoltre a meno di un mese dall’esordio del 22enne con la Nazionale maggiore italiana.
Norimberga, Zoma costretto all’operazione: il comunicato del clubL’infortunio risale al 16 ottobre, durante la sfida di campionato terminata 1-1 contro l’Energie Cottbus. Zoma è caduto sulla spalla nel corso di un contrasto e, dopo circa mezz’ora di gioco, è stato costretto a lasciare il campo. Al 33° minuto Klose lo ha sostituito con William Bøving.
Gli esami successivi hanno confermato la necessità di un intervento chirurgico. Il Norimberga ha chiarito le condizioni dell’attaccante attraverso un comunicato ufficiale: “Dopo che l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo al 33° minuto della partita contro l’Energie Cottbus a causa di una lussazione alla spalla, gli esami sono stati completati e si è discusso con il giocatore su come procedere: è necessario un intervento chirurgico alla spalla, pertanto Momo resterà fuori dall’FCN almeno fino alla pausa invernale”.
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Zoma, il sostegno del Norimberga e lo stop dopo l’esordio in azzurroA parlare delle condizioni del giocatore è stato anche Joti Chatzialexiou, direttore sportivo del Norimberga. Il dirigente ha espresso la vicinanza della società e ribadito la fiducia nelle alternative a disposizione di Klose: “Momo ha il nostro pieno sostegno in questa fase cruciale. Miro lo ha già detto subito dopo la partita: abbiamo qualità in rosa e ragazzi competenti che ora potranno mettersi ancora più in risalto”.
L’assenza dell’italiano arriva in un momento delicato per il Norimberga, secondo in classifica e ancora imbattuto in 2. Bundesliga. Con sette reti nelle prime otto presenze stagionali, Zoma è stato uno dei protagonisti dell’avvio di campionato e il principale riferimento realizzativo della squadra.
Per il 22enne lo stop interrompe anche un periodo importante sul piano personale. Lo scorso 25 settembre aveva fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore italiana contro il Belgio, entrando all’80° minuto nella sfida di Nations League disputata all’Olimpico di Roma. Dopo la prima convocazione di Roberto Mancini e il debutto in azzurro, Zoma dovrà ora concentrarsi sull’intervento e sul recupero, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Klose dopo la pausa invernale.
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