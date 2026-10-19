L'Udinese perde e rischia di perdere anche David Alaba. Dopo il 3-0 incassato contro il Lecce, i friulani devono fare i conti con il problema muscolare accusato dal difensore austriaco. Per lui, quella di ieri, era la prima partita da titolare con la maglia bianconera, ma l'esordio è durato appena un tempo. Runjaic è stato costretto a sostituirlo all'intervallo, inserendo Palma. Non una scelta tattica, ma una necessità legata alle condizioni del giocatore. Oggi sono in programma gli esami strumentali, che chiariranno l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Un'altra preoccupazione per l'Udinese, reduce da una sconfitta pesante e chiamata a capire quanto dovrà fare a meno di Alaba.

Infortunio Alaba, debutto amaro con l'Udinese: stop muscolare e tempi da valutare

La sostituzione all'intervallo aveva subito fatto scattare l'allarme. Come riportato dal Messaggero Veneto,ha accusato un fastidio muscolare nel corso del primo tempo contro il. Da qui la decisione didi richiamarlo in panchina e mandare in campo Palma. Nel post partita, il tecnico ha confermato che il cambio si è reso necessario proprio per il problema fisico del difensore. Adesso la palla passa agli esami: gli accertamenti in programma oggi serviranno a capire se si tratta di un semplice fastidio o di un infortunio più serio. Solo dopo i controlli sarà possibile stabilire i tempi di recupero e capire quando Alaba potrà tornare a disposizione.

MADRID, SPAGNA – 23 FEBBRAIO: David Alaba del Real Madrid applaude i tifosi durante la partita di Liga tra Real Madrid CF e Girona FC allo stadio Santiago Bernabéu, il 23 febbraio 2025 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Per l'austriaco, arrivato alla prima da titolare dopo aver trovato spazio nelle scelte dell'allenatore, sarebbe una beffa fermarsi proprio sul più bello. L'Udinese, intanto, aspetta risposte e spera di non dover fare i conti con un'assenza prolungata. La sconfitta per 3-0 ha già lasciato il segno: perdere anche Alaba per diverse partite renderebbe ancora più complicato il lavoro di Runjaic. Oggi gli esami daranno le prime indicazioni. Poi si capirà quanto è serio l'allarme.