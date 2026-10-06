È ufficialmente cominciata l'esperienza di David Alaba con la maglia dell'Udinese. Il difensore austriaco, arrivato in Friuli con un contratto della durata di un anno, ha incontrato questa mattina la stampa per raccontare le sue prime impressioni e spiegare le ragioni che lo hanno portato a scegliere il club bianconero. Al suo fianco, durante la conferenza di presentazione, erano presenti i dirigenti Nani, Collavino e Inler.

Le prime parole di Alaba da difensore dell'Udinese

Alaba ha innanzitutto parlato dell'accoglienza ricevuta e della scelta di approdare a Udine, spiegando come il confronto con l'allenatore abbia avuto un ruolo importante nella decisione finale: "Voglio partire ringraziando tutti per come sono stato accolto. Mi sono sentito subito a mio agio e questo mi ha aiutato molto. Ho avuto diversi colloqui con il tecnico, che mi ha illustrato il progetto e mi ha trasmesso fiducia. Non ho preso la decisione di fretta: ho riflettuto con attenzione e alla fine ho capito che questa era la strada migliore per me. La Serie A era un campionato nel quale desideravo misurarmi da tempo e sono felice di averne finalmente l'opportunità".

MADRID, SPAGNA- FEBBRAIO 23: David Alaba con la maglia del Real durante una partita di campionato (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Il difensore ha poi fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche e sulla posizione che potrebbe occupare nello scacchiere dell'Udinese. Dopo aver svolto parte della preparazione insieme ai nuovi compagni, Alaba si è detto disponibile a scendere in campo: "Sto bene dal punto di vista fisico e mi sento pronto per giocare. Ho già lavorato con la squadra e sono a disposizione. Negli ultimi anni ho ricoperto soprattutto il ruolo di centrale e credo che sia la posizione nella quale riesco a esprimere al meglio le mie caratteristiche. Allo stesso tempo, posso adattarmi a diverse esigenze: ho giocato in più zone del campo e, se dovesse servire, potrei essere utilizzato anche a centrocampo. La mia priorità è rendermi utile alla squadra in qualsiasi modo".

𝐀 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞. ⭐️



David Alaba is a new Udinese Calcio player. 🤍🖤



Experience, leadership and a career at the highest level of world football.



Welcome to Udine, David! pic.twitter.com/SOrA7Jc9Bg — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 24, 2026

La scelta di Udine e la voglia di una nuova vita

Infine, Alaba ha spiegato di conoscere già la storia dell'Udinese e di essersi affidato anche ai consigli ricevuti da persone che conoscono bene il calcio italiano: "Sapevo che l'Udinese è una società con una storia importante e una tradizione consolidata.che hanno esperienza nel calcio italiano. I loro pareri mi hanno aiutato a valutare con attenzione questa possibilità e ad arrivare alla scelta finale con maggiore consapevolezza".