L'esperienza e il curriculum stellare sono dalla parte dell'ex Real, ma la tenuta fisica è un rebus
Il Real Madrid celebra Carvajal ed Alaba: l'ultima al Bernabeu dei due difensori
Daniel Carvajal è svincolato dal 1° luglio scorso e non gioca una partita dal 23 maggio quando mise a referto un assist negli ultimi 84 minuti in maglia blanca. Il terzino destro, liberatosi dal Real Madrid, attende con ansia l'occasione giusta per ripartire dopo i problemi fisici accusati negli ultimi anni. A diverse big di Serie A lo spagnolo potrebbe tornare utile.
Daniel Carvajal, che occasione "a zero"!Nelle ultime settimane, l'Udinese ha chiuso il colpo sensazionale David Alaba. Anche nel suo caso, parliamo di un difensore che ha legato l'ultima parte della sua carriera a Madrid. L'austriaco ha scelto il club friulano per ripartire da una piazza più tranquilla sperando di giocare con una certa continuità. Oltre all'età - hanno entrambi 34 anni - e al passato in comune, anche il presente potrebbe vederli compiere scelte simili. Nel campionato italiano Carvajal può essere apprezzato da varie squadre.
Il Milan, ad esempio, potrebbe puntare sulla sua esperienza, alternandolo ad altri giocatori già presenti in rosa. L'Inter sembra più coperta a destra, avendovi adattato Diouf e potendo schierare Luis Enrique. Djed Spence, dal canto suo, non ha ancora esordito in maglia nerazzurra. Anche per la Juventus sarebbe più un'aggiunta di esperienza, che non una reale necessità. I bianconeri, su quella fascia, contano già su Kalulu. Ci sono poi Celik e Cambiaso che all'occorrenza possono giocarvi. Le 6 Champions vinte dallo spagnolo potrebbero infine spingere l'ambizioso Como di Fabregas a regalarsi questo colpo di spessore.
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