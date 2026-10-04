Daniel Carvajal è svincolato dal 1° luglio scorso e non gioca una partita dal 23 maggio quando mise a referto un assist negli ultimi 84 minuti in maglia blanca. Il terzino destro, liberatosi dal Real Madrid, attende con ansia l'occasione giusta per ripartire dopo i problemi fisici accusati negli ultimi anni. A diverse big di Serie A lo spagnolo potrebbe tornare utile.

Daniel Carvajal, che occasione "a zero"!

Nelle ultime settimane, l'Udinese ha chiuso il colpo sensazionale David Alaba . Anche nel suo caso, parliamo di un difensore che ha legato l'ultima parte della sua carriera a Madrid. L'austriaco ha scelto il club friulano per ripartire da una piazza più tranquilla sperando di giocare con una certa continuità. Oltre all'età - hanno entrambi- e al passato in comune, anche il presente potrebbe vederli compiere. Nel campionato italiano Carvajal può essere apprezzato da varie squadre.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Daniel Carvajal del Real Madrid festeggia dopo che il compagno di squadra Gonzalo Garcia ha segnato il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo Stadio Santiago Bernabeu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il Milan, ad esempio, potrebbe puntare sulla sua esperienza, alternandolo ad altri giocatori già presenti in rosa. L'Inter sembra più coperta a destra, avendovi adattato Diouf e potendo schierare Luis Enrique. Djed Spence, dal canto suo, non ha ancora esordito in maglia nerazzurra. Anche per la Juventus sarebbe più un'aggiunta di esperienza, che non una reale necessità. I bianconeri, su quella fascia, contano già su Kalulu. Ci sono poi Celik e Cambiaso che all'occorrenza possono giocarvi. Le 6 Champions vinte dallo spagnolo potrebbero infine spingere l'ambizioso Como di Fabregas a regalarsi questo colpo di spessore.

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La Serie A, dunque, è un'opzione, come rivelato da Fabrizio Romano. Inevitabilmente però, tutto passa dalla sua. Il crociato alle spalle è stato superato, ma potrebbe ancora lasciare qualche strascico. Ecco perché qualsiasi squadra che intenda puntare su di lui dovrà valutare attentamente i pro e i contro di un'operazione del genere.