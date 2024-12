Penultimo posto e difesa da incubo, i Wolves esonerano il tecnico Gary O’Neil

Il Wolverhampton s'aspettava una stagione se non da protagonista, almeno da attore secondario, ed invece c'è il rischio di essere una vera e propria comparsa in questa Premier. I Wolves sono infatti penultimi in classifica con soltanto 9 punti conquistati in 16 partite. Soltanto in due occasioni sono arrivati i tre punti e la formazione di O'Neil ha perso ben 11 partite in questa prima fase di stagione. L'ultima, contro l'Ipswich Town, scontro "diretto" in chiave salvezza, è stata più amara delle altre. Tant'è che la dirigenza del Wolverhampton ha deciso di esonerare l'allenatore inglese, alla guida del club già dalla stagione corsa.