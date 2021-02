Olanda, l’Emmen proprio a San Valentino: arriva il rinnovo della sponsorizzazione con i giochi erotici EasyToys

Una lettera giocosa del club biancorosso per annunciare il prolungamento del contratto di sponsorizzazione con l’azienda di sex toys fino al 2022, dopo passate vicissitudini con la federazione

Non abbiamo avuto un inizio facile, non tutti hanno approvato la nostra relazione.

Lo scorso fine settembre, dopo varie vicissitudini, la Federcalcio nazionale (KNVB) ha approvato che il logo dell’azienda di giochi erotici potesse comparire sulla maglia dell’Emmen, inizialmente con contratto per una stagione. A dicembre è stato stabilito, però, che il massimo organo calcistico olandese non può più decidere se una azienda possa essere sponsor o meno. Nel corso di una riunione dei membri si è deciso di rimuovere alcuni criteri per sponsorizzare un club, con la maggioranza dei team del campionato d’accordo. Adesso solo la Commissione per il codice pubblicitario può impedire un accordo di sponsorizzazione.