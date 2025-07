Sembrava che l'ex blaugrana avesse fatto un passo da gigante verso la corona d'oro nella semifinale contro il Real Madrid, nonostante i pochi minuti giocati negli ottavi e nei quarti di finale. La finale poteva essere la svolta definitiva verso la vittoria ma così non è stato. Sul campo il classe '97 si è visto a malapena. Una sconfitta che, in fin dei conti, non cancella assolutamente la stagione da grande protagonista dell'attaccante: 35 gol e 15 assist in 52 partite con il PSG in tutta la stagione, aggiungendo poi la conquista di Ligue1, la vittoria della Champions League con tanto di MVP del torneo, il trionfo in Coppa e Supercoppa di Francia. Lo stesso Luis Enrique ha dichiarato: "Ha dimostrato di essere un gradino sopra gli altri per il Pallone d'Oro".