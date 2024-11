Intervistato da RAC1, il giovanissimo Pau Cubarsi ha commentato l'assenza del Real Madrid alla cerimonia per il Pallone d'Oro.

Luca Paesano 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 13:16)

È stata una settimana decisamente infuocata sull’asse Barcellona-Real Madrid, per un Clàsico che nel corso di questa settimana si è disputato non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori.

È stata la settimana dell’attesissima sfida del Santiago Bernabeu, conclusasi con un rumoroso 4-0 dei blaugrana. Ma sono stati anche i giorni dell’assegnazione del Pallone d’Oro, movimentati dalle polemiche per la scelta del Real Madrid di disertare la cerimonia in segno di protesta per la mancata vittoria di Vinicius.

Pallone d’Oro, il commento di Cubarsì — Nelle ultime ore, intervistato da RAC1, è tornato sull’assegnazione del prestigioso riconoscimento anche Pau Cubarsì. Il giovanissimo difensore del Barcellona, arrivato quinto nella graduatoria per il Trofeo Kopa, ha commentato: "Era molto equilibrato con Vinicius, ma il fatto che lo abbia vinto un calciatore spagnolo è una grande gioia. Vinicius secondo? Non mi ha sorpreso perché era tutto molto combattuto. Il Pallone d'Oro è stato dato a Rodri, ma sarebbe stato giusto anche se lo avessero dato a lui".

Cubarsì ha poi parlato anche dell’assenza del Real Madrid e dei suoi calciatori alla cerimonia: "Non ho pensato se veniva uno o l'altro. Bisogna rispettare la loro opinione. Se non hanno voluto andare, dobbiamo rispettarlo. Noi volevamo essere lì in quel momento, anche senza vincere nulla. Io e Dani Olmo ci siamo andati senza vincere niente, perché essere tra i primi è già un gran risultato".