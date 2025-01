Panathinaikos-AEK, i doppi ex: una bestia nera del Milan

Panathinaikos-AEK: i doppi ex

Fra i doppi ex di AEK e Panathinaikos c'è Alberto Brignoli, l'unico italiano che ha giocato per entrambi i club. Brignoli si è reso noto nella stagione 2017/18 quando, durante una partita di inizio dicembre del 2017, segnò il gol del pareggio a favore del suo Benevento contro il Milan di Rino Gattuso. Grazie a questa rete eccezionale, Brignoli diventa il terzo portiere a siglare una rete su azione in massima serie, dopo Michelangelo Rampulla e Massimo Taibi. In seguito, ha giocato con Palermo ed Empoli, fino ad approdare in Grecia nel 2021 quando ha vestito la maglia del Panathinaikos: in verde, vi rimane tre stagioni. Da quest'estate, è passato in giallonero all'AEK Atene.