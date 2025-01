Un derby per la vetta: Panathinaikos-AEK Atene

Panathinaikos-AEK sarà valida per la diciannovesima giornata del massimo campionato greco: l'appuntamento è per domenica alle 19.30 e varrà agganciare la capolista Olympiacos, o tenerla ad un solo punto di distanza.

Domenica alle 19.30 si sfideranno Panathinaikos ed AEK : la sfida della massima serie ellenica, sarà valida per la diciannovesima giornata. Le due squadre distano di appena un punto e di una posizione in classifica: il Panathinaikos è al terzo posto, a 36 punti, mentre l' AEK è secondo a 37 . La capolista è l' Olympiacos , a 40 punti: questi ultimi, se la vedranno con l' Atromitos , che è al nono posto con 22 punti. Panathinaikos-AEK si giocherà, appunto, domenica 19 gennaio.

Fra gialloneri e verdi, c'è un'accesa rivalità, soprattutto per motivi competitivi: AEK e Panathinaikos sono fra le squadre più titolate del calcio greco, e i match fra loro due, spesso, sono valsi verdetti significativi. Naturalmente la rivalità competitiva sfocia anche in altre discipline, visto che le due squadre sono due polisportive. AEK e Panathinaikos si sono sfidate nella pallacanestro, nella pallavolo e nel polo. Tutte discipline, sia maschili che femminili.

La storia, in breve, del Panathinaikos

Il Panathīnaïkos Athlītikos Omilos (P.A.O.), fondato il 3 febbraio 1908, è una storica società polisportiva greca di Atene, meglio conosciuta come Panathinaikos o, colloquialmente, come Pao o Pana. La sua nascita risale alla volontà di Giōrgos Kalafatīs, calciatore e partecipante alle Olimpiadi del 1906 ad Atene, di creare una nuova associazione dedicata esclusivamente al calcio. Insieme ad altri atleti della ex squadra di Kalafatis, il Panellinios, prese in affitto un campo per allenamenti e partite: questo, con l’approvazione di Ethnikos G.S. Athens e il Panellinios, che inizialmente erano scettici nei confronti del calcio, considerato uno sport popolare per la classe lavoratrice.