Panathinaikos-AEK: l’analisi e il pronostico del derby di Atene

Panathinaikos-AEK Atene: l'analisi di questo super derby greco

Questo match non solo promette emozioni a non finire, ma potrebbe anche avere un impatto significativo sulla classifica della Super League. Il Panathinaikos ha mostrato una forma eccezionale in casa, rimanendo imbattuto nelle ultime 8 partite di campionato, grazie alla solidità difensiva e alla capacità di convertire il vantaggio del campo in punti preziosi. Fotis Ioannidis è il punto di riferimento offensivo, capitano e giocatore simbolo della squadra ateniese. La difesa del Panathinaikos ha concesso meno di un gol per partita, un fattore cruciale contro un AEK Atene che ha uno dei migliori reparti offensivi del campionato. Dall'altra parte, l'AEK Atene è in una serie impressionante di 20 partite senza sconfitte, con una performance in trasferta di 10 vittorie consecutive. Gerasimos Mitoglou e Érik Lamela hanno dimostrato la loro pericolosità, contribuendo a un attacco che ha segnato almeno un gol in ogni partita delle ultime 20. Anche la difesa dell'AEK ha mostrato una certa solidità, subendo solo 4 gol nelle ultime 6 partite.