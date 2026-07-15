Per questo Mondiale che sta volgendo al termine, la Spagna ha in rosa un difensore del calibro di Pedro Porro. Il calciatore, infatti, gioca in Premier League con la maglia del Tottenham e nella massima competizione intercontinentale sta dimostrando di essere uno dei migliori della Roja. Luis De La Fuente, commissario tecnico degli spagnoli, lo schiera nel ruolo di terzino destro ed in quella posizione ha fermato diversi avversari forti. Ieri sera la Spagna ha battuto 0-2 la Francia ed il difensore ha realizzato il secondo gol. Di recente, del calciatore del Tottenham ne ha parlato Benito Cerrato.

Spagna, senti Cerrato: "All'inizio Pedro Porro giocava in attacco. Era il nostro bomber"

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Pedro Porro, che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie diprima di andare al Tottenham, sta disputando un ottimo Mondiale con la Nazionale Spagnola. Per di più, il classe 1999 ha realizzato anche: il primo contro l'ai sedicesimi di finale; l'altro ieri sera contro la Francia in semifinale. Domenica, il difensore degli Spurs giocherà per la prima volta nella sua carriera ladi un Mondiale e l'avversaria sarà una tra Argentina ed Inghilterra Le due reti segnate da Porro hanno messo in evidenza un certoDi recente, infatti, il quotidiano spagnolo Marca ha intervistato Benito Cerrato, il quale ha avuto il piacere di essere uno deinella carriera di Pedro Porro quando quest' ultimo ha mosso i primi passi nel mondo del calcio presso il settore giovanile del

Barcellona, Spagna - 31 marzo 2026: Pedro Porro della Spagna reagisce durante l'amichevole tra Spagna ed Egitto al RCDE Stadium. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Le parole dell'ex tecnico del terzino spagnolo: "Qui ricopriva il ruolo di attaccante o stava sulla trequartista. Solitamente giocava in attacco. Lui era il nostro bomber. Segnava tanti gol e regalava gioia nelle varie squadre tra giovanili, juniores e cadetti". Tra l'altro, diverse persone che hanno visto Pedro Porro crescere a Don Benito hanno dichiarato che lui "è lo stesso di anni fa, ma in molti non se ne sono accorti".