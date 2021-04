Penev lascia il Tsarko Selo per il CSKA Sofia: perde contro la sua ex squadra e attacca l’arbitro…

Polemiche arbitrali sempre all'ordine del giorno in Bulgaria

Il Levski Sofia perde come oramai da tradizione con il Ludogorets ed esce dal girone finale a 6, la Top6 per il titolo bulgaro. Perde anche il CSKA Sofia rimasto in dieci uomini dopo 35 minuti per l'espulsione di Zanev, contro il Tsarsko Selo.