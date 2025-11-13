Polonia-Olanda, i convocati provenienti da Ekstraklasa ed Eredivisie

Molti dei giocatori delle due compagini giocano nei migliori campionati europei, mentre quelli che giocano nelle competizioni dei due Paesi sono pochi

Jacopo del Monaco 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 21:02)

Domani sera, Polonia ed Olanda si affronteranno in occasione della penultima giornata della qualificazione ai Mondiali del 2026. Tra le due selezioni, che giocheranno presso lo Stadio PGE Narodoway, ci sono solo tre punti di differenza. Entrambe, infatti, occupano le prime due posizioni del Girone G. In attesa del calcio d'inizio, intanto, vediamo insieme i giocatori che vengono dai rispettivi campionati nazionali, ovvero l'Ekstraklasa e l'Eredivisie.

Polonia-Olanda: i calciatori che giocano nei campionati dei due Paesi — Il match tra le due Nazionali, allenate rispettivamente da Jan Urban e Ronald Koeman, avrà inizio alle ore 20:45 di domani sera. In entrambe le squadre, la maggior parte dei calciatori giocano nei migliori campionati europei come la Serie A, la Premier League, la Liga e tante altre competizioni. Tra i convocati della Polonia, ci sono diversi giocatori che giocano in Italia, tra i quali l'interista Piotr Zieliński, l'atalantino Nicola Zalewski ed il romanista Jan Ziółkowski.

Gli unici calciatori che giocano nell'Ekstraklasa, ovvero la massima competizione polacca, sono soltanto cinque e ben tre sono anche compagni di squadra: il portiere classe 2002 Kacper Tobiasz, l'esperto terzino Paweł Wszołek ed il centrocampista nato nel 1996 Bartosz Kapustka vestono tutti la maglia del Legia Varsavia, uno dei club più importanti della Polonia; altro difensore che gioca in patria, precisamente al Górnik Zabrze, è il classe 2001 Kryspin Szcześniak; chiude la lista il centrocampista Kamil Grosicki, 37enne del Pogoń Stettino con 17 gol in 98 presenze in Nazionale.

Nell'Olanda, invece, tanti calciatori militano in Premier League come, ad esempio, il capitano van Dijk, Gakpo e Gravenberch al Liverpool, Nathan Aké l'ex rossonero Reijnders che vestono la maglia del Manchester City. Tra le fila degli olandesi c'è anche una piccola presenze di Serie A con Denzel Dumfries, terzino dell'Inter, e Noa Lang, attaccante del Napoli.

Coloro che, invece, giocano per compagini olandesi sono soltanto quattro. Due di questi, tra l'altro, sono compagni di squadra: i centrocampisti Quinten Timber e Luciano Valente, entrambi del Feyenoord; l'ex Bologna Jerdy Schouten, attualmente al PSV; chiude il gruppo dei calciatori dell'Eredivisie il centravanti classe 1992 Wout Weghorst, il quale veste la maglia dell'Ajax dalla scorsa stagione.