Polonia-Olanda, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Le due compagini si affronteranno domani sera alle ore 20:45 presso lo Stadio PGE Narodoway di Varsavia, impianto che nella stagione 2014/2015 ha ospitato la finale di Europa League vinta dal Siviglia

Jacopo del Monaco 13 novembre - 09:14

La penultima giornata della fase delle qualificazioni ai Mondiali dell'anno prossimo metterà di fronte la Polonia e l'Olanda e, nel paragrafo successivo, vi forniremo tutte le informazioni sul dove vedere il match. Le due compagini si affronteranno domani sera alle ore 20:45 presso lo Stadio PGE Narodoway di Varsavia, impianto che nella stagione 2014/2015 ha ospitato la finale di Europa League vinta dal Siviglia contro gli ucraini del Dnipro.

Gli utenti che hanno effettuato l'iscrizione al sito di scommesse Bet365 possono usufruire di un importante vantaggio: la visione in diretta streaming a completamente gratuita di partita di vari sport. Per fare la registrazione al sito ed avere maggiori dettagli sul ricco palinsesto che offre, basterà cliccare qui.

Polonia-Olanda, dove vedere il match — La sfida di domani sera non solo mette in palio tre punti importanti, ma anche il primo posto del Girone G visto che gli olandesi hanno soltanto tre punti in più rispetto ai polacchi ed il precedente scontro diretto è terminato 1-1. L'incontro tra Polonia ed Olanda di domani sera avrà inizio alle ore 20:45 e si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio grazie alla modalità Diretta Gol. La diretta streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano le due Nazionali alla sfida — Dall'arrivo in panchina di Jan Urban nel mese di luglio avvenuto a causa delle dimissioni del suo predecessore, la Polonia non ha ancora perso una partita. Oltre al pareggio citato in precedenza contro i loro avversari di domani, i polacchi hanno ottenuto tre vittorie di fila, due nel girone di qualificazione contro Finlandia (3-1) e Lituania (0-2) ed un'amichevole disputata contro la Nuova Zelanda, decisa da una rete al minuto 49 realizzata dal centrocampista dell'Inter Piotr Zieliński.

L'Olanda allenata dall'ex difensore del Barcellona Ronald Koeman, invece, non ha ancora perso una partita del girone e, fino ad ora, ha collezionato ben cinque vittorie ed un solo pareggio. Nelle ultime tre giornate, gli Oranje hanno vinto 2-3 in casa della Lituania e poi hanno rifilato due poker, uno a Malta e l'altro alla Finlandia. Tra i protagonisti degli ultimi tre match figura l'attaccante del Liverpool Cody Gakpo, autore di tre gol e due assist.

Probabili formazioni — La selezione polacca non solo dovrà fare a meno degli infortunati Skorupski e Świderski, ma anche dei due squalificati Slisz e Wiśniewski. Vista l'assenza dell'estremo difensore del Bologna, potrebbe avere una chance dal primo minuto Drągowski, mentre come prima punta agirà il capitano Robert Lewandowski. Per quanto riguarda l'Olanda, invece, non si segnalano assenze importanti e, di conseguenza, dovrebbe giocare con la formazione titolare.

POLONIA (3-4-3): Drągowski; Kędziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Piotrowski, Zieliński, Skóraś; S. Szymański, Lewandowski, Kamiński. All: Urban

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Timber, van Dijk, van de Ven; Reijnders, De Jong; Malen, Kluivert, Gakpo; Depay. All: Koeman