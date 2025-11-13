In una recente intervista diventata virale, Pierre Emerick Aubameyang ha aperto il suo cuore sul travagliato passaggio al Chelsea e non ha usato mezzi termini. "È stato un f****** grande errore", ha sentenziato l'attaccante senza girarci troppo intorno. Il 36enne, ex capitano dell'Arsenal e oggi in forza al Olympique Marsiglia, ha spiegato come una serie di circostanze, tra cui un furto nella sua abitazione di Barcellona e la volontà dei blaugrana di cedere un giocatore, lo abbiano spinto ad accettare l’offerta del club londinese. Tra relazioni compromesse, cambi di guida tecnica e rendimento deludente, col senno di poi, la scelta si è rivelata un flop totale.
Aubameyang ha rivelato che al momento del trasferimento al Chelsea, nell’estate del 2022, stava ancora metabolizzando il traumatico furto subito a Barcellona, quando dei malviventi fecero irruzione nella sua villa con la famiglia all'interno. A questo, poi, si aggiunsero anche le pressioni della dirigenza, che aveva necessità di piazzare alcuni giocatori in uscita. "Il Barcellona doveva vendere o me o Depay - ha spiegato l'attaccante al podcast Troopz - e l’unica offerta concreta era quella del Chelsea".
"Mi sono detto: 'Ok, per la mia famiglia mi trasferirò, anche se si trattasse di Chelsea'. Pensavo che sarebbe andato tutto bene, anche Olivier Giroud era passato dall'Arsenal al Chelsea e non ha avuto problemi, ma per me è stato diverso". La rivalità tra i due club, infatti, ha inevitabilmente creato un primo ostacolo nel rapporto tra l'attaccante e i tifosi Blues. In più, il desiderio di riunirsi con Thomas Tuchel dopo gli anni vissuti al Borussia Dortmund è capitolato pochi giorni dopo il suo arrivo a Londra, con l'esonero del tecnico tedesco.
Con Graham Potter non è scoccata la scintilla e il risultato, per lui ma anche per il resto della squadra, è stato una annata nettamente al di sotto delle aspettative. In 21 partite giocate con il Chelsea, infatti, Aubameyang è riuscito a segnare solamente 3 gol, prima di trasferirsi poi al Marsiglia.
