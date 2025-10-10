Pomeriggio folle per l'attaccante del Marsiglia: prima un poker che trascina alla vittoria la sua Nazionale. Poi il cartellino rosso che lo terrà fuori nella gara potenzialmente utile per andare direttamente ai Mondiali

Alessandro Stella 10 ottobre - 19:35

Il Gabon continua a sognare la prima storica qualificazione ai Mondiali. E lo fa grazie a quello che da sempre è il proprio giocatore simbolo: Pierre Emerick Aubameyang. Il centravanti del Marsiglia, che a 36 anni sta provando a portare la propria Nazionale nella massima rassegna iridata, è stato protagonista di un pomeriggio folle.

Nella gara valida per la penultima giornata delle Qualificazioni Mondiali il classe 1989 ha trascinato le Pantere, siglando uno straordinario poker nella palpitante sfida vinta 4-3 contro il Gambia. Poi nel finale però l'espulsione per somma d'ammonizioni, che lo costringerà a saltare la gara di martedì contro il Burundi, match potenzialmente decisivo per il passaggio del turno.

Tre volte di destro e un colpo di testa: così Aubameyang ha fatto volare il Gabon — Aubameyang è andato in rete due volte per tempo. Al 20' e al 42' con un'azione di fatto fotocopia: lancio lungo di un compagno dalla trequarti, inserimento perfetto dietro le spalle dei difensori e destro sempre implacabile da distanza ravvicinata sul primo palo. Poi nella ripresa la tripletta di testa al 62', altro marchio di fabbrica del centravanti. E infine ancora il destro magico, questa volta potente e incrociato, al minuto 78' per risolvere definitivamente la contesa.

Un poker da record per tenere vive le speranze mondali dei suoi. Poi però il già citato cartellino rosso all'86'. Inutile, evitabile e pesante. E ora contro il Burundi coach Mouyouma dovrà fare a meno di colui che è il capocannoniere all-time della storia del Gabon con 39 reti.

Playoff già certi, ma la qualificazione diretta è ancora possibile — La partita di martedì può essere storica per il Gabon. Le pantere sono seconde nel Gruppo E: 7 vittorie, 1 pari e 1 ko. Percorso quasi immacolato che ha portato un totale di 22 punti. Uno in meno della capolista Costa D'Avorio. L'accesso ai playoff per Aubameyang e compagni è già certo. Ma una vittoria contro il Burundi e il contemporaneo mancato successo degli ivoriani al cospetto del Kenya, manderebbe Aubameyang e compagni direttamente... in America.

Ma Aubameyang dovrà limitarsi ad incitare i suoi dalla tribuna. In ogni caso per lui è un altro inizio di stagione straordinario: tra Marsiglia e Nazionale ha siglato 8 gol e 2 assist i otto presenze. Numeri da attaccante vero, che non vuole ancora arrendersi allo scorrere del tempo.