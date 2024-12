Postecoglou: “Vogliamo un trofeo. Rashford? Non mi interessa”

Postecoglou ha presentato in conferenza stampa Tottenham-Manchester United. Le parole del tecnico degli Spurs

Enrico Pecci Redattore 18 dicembre - 23:07

Postecoglou carica il Tottenham alla vigilia del quarto di finale di Carabao Cup contro il Manchester United di Amorim. Gli Spurs si giocano in casa l'accesso alla semifinale di Coppa di Lega. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della squadra londinese ha parlato così: "Col Southampton abbiamo fatto una grande prestazione, sono stato felice del modo in cui i ragazzi hanno gestito tutto. È stata una settimana dura con una trasferta europea. È stata dura per noi fisicamente, con tanti giocatori fuori, ed il modo in cui hanno giocato è stato eccezionale, ma l'umore è sempre lo stesso. Non vedo l'ora di vivere un'altra grande partita".

Postecoglou: "Le voci su Rashford non mi interessano. Penso ai miei giocatori" — Caso Rashford al Manchester United, con l'attaccante dei Red Devils che è accostato anche al Tottenham: "Se guardassi tutti quelli a cui siamo accostati, non avrei tempo per nient'altro. Abbiamo altre persone che si occupano di mercato. Non è nel mio radar. Puoi chiedermi di Marcus, ma puoi chiedermi di ogni calciatore della Premier League e dirò la stessa cosa. Non mi interessa quello che ha detto. È un giocatore del Manchester United, un giocatore molto bravo. Hanno un sacco di buoni giocatori. Ma io gestisco i miei giocatori ed immagino che altri allenatori gestiranno i loro giocatori. Per quanto riguarda la situazione di Marcus, non ho alcun desiderio reale di esaminarla ulteriormente".

Postecoglou si è poi soffermato sugli infortunati: "Udogie non ha riportato infortuni, ma è ancora un po' dolorante dopo l'ultima partita. Non lo escludiamo, ma vedremo come sta soprattutto sul cambio di direzione. Van de Ven e Romero stanno ancora progredendo, penso che entrambi torneranno nel nuovo anno".

E sulla competizione, dove gli Spurs hanno già eliminato il Manchester City di Pep Guardiola: "Ci siamo messi in questa posizione, quindi ce lo siamo meritato. Come hai detto, è una partita importante, un quarto di finale di una competizione di coppa e non vedo l'ora. Dovrebbe essere una serata fantastica".

Tottenham-Manchester United, Postecoglou: "Trofeo al secondo anno? Non l'ho mai detto" — L'allenatore australiano parla poi della possibilità di vincere un trofeo per gli Spurs: "Vincere nel secondo anno? Non l'ho ripetuto molte volte, ma se mi fai una domanda ti risponderò. Quindi se me lo chiedi 100 volte ti risponderò 100 volte, ma non andrò in giro con striscioni che dicono 'vinco al mio secondo anno'. Ma fammi la domanda e ti darò la risposta".

Postecoglou, però, sa che la strada è ancora lunga: "No, se arrivi in ​​finale penso che ci sei vicino. C'è ancora un bel po' di calcio da giocare, tutto quello che possiamo fare è essere pronti per domani sera. Come ho detto, sarà una bella partita, con un grande avversario. Loro hanno fatto bene nelle coppe negli ultimi due anni. Siamo in casa, il che è fantastico per noi con il supporto che ci sostiene. È un'opportunità per arrivare in semifinale. Questa è la motivazione e la concentrazione di cui abbiamo bisogno per questa partita".

Infine, il tecnico degli Spurs ha anche parlato di Amorim: "Sembra che sia arrivato ed abbia avuto un impatto immediato. Come ho detto prima, il Manchester United è un club che avrà sempre rumore. Immagino che sia una sfida grande per chiunque subentri. Ovviamente ha modificato un po' la formazione, ha dato un'opportunità a giocatori diversi, probabilmente vuole dare un'occhiata a tutti. Ma come hanno dimostrato nel weekend, sono ancora dei concorrenti piuttosto agguerriti. Sì, non vedo l'ora di incontrarlo".