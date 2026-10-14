Bastano poche frasi a fine partita per trasformare un pareggio in un procedimento disciplinare. È quello che è accaduto ad Álvaro Arbeloa: la Football Association (FA) ha multato l’allenatore del Fulham con 25.000 sterline, circa 30mila euro, e gli ha inflitto un ammonimento formale per le critiche rivolte agli arbitri dopo l’1-1 contro il Manchester United in Premier League. A pesare, nella decisione della commissione, sono state le parole con cui il tecnico spagnolo ha messo in dubbio l’imparzialità della direzione di gara.

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Le parole di Arbeloa contro la direzione arbitrale

Al termine della sfida, giocata domenica 20 settembre, Arbeloa non ha nascosto la propria rabbia verso la direzione arbitrale: “Ogni decisione è stata a loro favore. Dopo la partita contro il Manchester City sapevo che non amano vedere i Red Devils perdere. Ci sono state così tante decisioni a favore del Manchester United, lo si può vedere chiaramente dal fallo di Maguire”. Con queste frasi l’allenatore spagnolo ha messo in dubbio l’imparzialità degli arbitri, costringendo la FA a intervenire.

La decisione della FA

A pronunciarsi è stata una commissione regolamentare indipendente, riunita in udienza. Nel comunicato ufficiale la Federazione spiega le ragioni del provvedimento: “Álvaro Arbeloa è stato multato di 25.000 sterline e ha ricevuto un ammonimento per i commenti fatti dopo la partita di Premier League tra Fulham e Manchester United di domenica 20 settembre. L’allenatore del Fulham ha agito in modo inappropriato rilasciando commenti in un’intervista post-partita che implicavano parzialità e/o mettevano in discussione l’integrità di un arbitro. Álvaro Arbeloa ha successivamente ammesso l’accusa. Una commissione regolamentare indipendente ha imposto queste sanzioni a seguito di un’udienza”.

LONDRA, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Alvaro Arbeloa, allenatore del Fulham, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Manchester United al Craven Cottage il 20 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il passaggio più rilevante del comunicato è ovviamente nel finale: l’allenatore del Fulham ha riconosciuto la contestazione e la commissione ha quindi definito le sanzioni al termine dell’udienza. Il caso si inserisce in una linea intransigente che la FA sta portando avanti sui commenti verso direttori di gara, cancellando la possibilità di insinuare una parzialità o a mettere in discussione la loro integrità.