La FIFA ha deciso di far valere la squalifica anche per le gare del Mondiale: Prestianni potrebbe così rimanere fuori dai convocati
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La FIFA ha deciso di punire ulteriormente Prestianni per gli insulti razzisti rivolti a Vinicius. L'episodio che lo ha visto coinvolto nella gara di Champions League tra Benfica e Real Madrid ha ancora ripercussioni sul calciatore. La FIFA ha deciso di far valere la squalifica comminata dalla UEFA anche per i Mondiali, quindi il calciatore salterebbe le prime due gare del torneo in caso di convocazione.
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Prestianni, la squalificaIl caso Prestianni-Vinicius Jr. ha fatto il giro del mondo. Il calciatore argentino, oltre alla gogna mediatica a cui è stato esposto, è stato squalificato dalla UEFA per aver rivolto degli insulti razzisti al brasiliano durante la gara di Champions League. Il giocatore è stato sanzionato con 6 giornate lontano dai campi internazionali, di cui 3 più altre 3 con la condizionale in caso di recidiva. Stando a quanto riportato dal quotidiano AS, la squalifica per il calciatore è estesa anche alle gare del mondiale.
Avendo già scontato una gara con la maglia del Benfica, se il giocatore fosse convocato salterebbe le gare contro Austria e Algeria. Questa la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA. Le parole di un portavoce FIFA ad AS: "Il Comitato Disciplinare della FIFA ha deciso di estendere la squalifica di sei giornate inflitta dalla UEFA al giocatore del Benfica Gianluca Prestianni, rendendola valida a livello mondiale. La sanzione è stata estesa in conformità all'articolo 70 del Codice Disciplinare FIFA".
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Prestianni, niente mondiali?La squalifica di 2 giornate mette in dubbio la partecipazione del calciatore al Mondiale americano. Se è vero che Prestianni non era certo della convocazione rispetto ad altri colleghi quali Messi o Paredes, è altrettanto vero che il calciatore era nel giro dei convocati per le gare di Novembre e di Marzo del CT Lionel Scaloni. Ora la palla passa al tecnico dell'albiceleste, che deve decidere se convocarlo comunque o pensare a qualcuno di arruolabile dal primo momento.
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