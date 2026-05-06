La FIFA ha deciso di punire ulteriormente Prestianni per gli insulti razzisti rivolti a Vinicius. L'episodio che lo ha visto coinvolto nella gara di Champions League tra Benfica e Real Madrid ha ancora ripercussioni sul calciatore. La FIFA ha deciso di far valere la squalifica comminata dalla UEFA anche per i Mondiali, quindi il calciatore salterebbe le prime due gare del torneo in caso di convocazione.

LISBONA, PORTOGALLO – 17 FEBBRAIO: Gianluca Prestianni del Benfica parla con Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita di andata dei play-off a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F., allo Estádio do SL Benfica, il 17 febbraio 2026 a Lisbon, Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

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Prestianni, la squalifica

. Il calciatore argentino, oltre alla gogna mediatica a cui è stato esposto, è stato squalificato dalla UEFA per aver rivolto degli insulti razzisti al brasiliano durante la gara di Champions League. Il giocatore è stato sanzionato con 6 giornate lontano dai campi internazionali, di cui 3 più altre 3 con la condizionale in caso di recidiva. Stando a quanto riportato dal quotidiano

Avendo già scontato una gara con la maglia del Benfica, se il giocatore fosse convocato salterebbe le gare contro Austria e Algeria. Questa la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA. Le parole di un portavoce FIFA ad AS: "Il Comitato Disciplinare della FIFA ha deciso di estendere la squalifica di sei giornate inflitta dalla UEFA al giocatore del Benfica Gianluca Prestianni, rendendola valida a livello mondiale. La sanzione è stata estesa in conformità all'articolo 70 del Codice Disciplinare FIFA".

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Prestianni, niente mondiali?

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La squalifica di 2 giornate mette in dubbio la partecipazione del calciatore al Mondiale americano. Se è vero che Prestianni non era certo della convocazione rispetto ad altri colleghi quali, è altrettanto vero che il calciatore era nel giro dei convocati per le gare di Novembre e di Marzo del CT Lionel Scaloni . Ora la palla passa al tecnico dell'albiceleste, che deve decidere se convocarlo comunque o pensare a qualcuno di arruolabile dal primo momento.Ennesimo brutto colpo per Prestianni, che potrebbe veder svanire il sogno di partecipare ad un mondiale per i suoi comportamenti nei confronti di Vinicius. A prescindere da cosa deciderà Scaloni,

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