L'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bayern Monaco in Champions

Sergio Pace Redattore 25 novembre 2024 (modifica il 25 novembre 2024 | 21:32)

Il Paris Saint-Germain si ritroverà ad affrontare una partita complicata e allo stesso tempo di fondamentale importanza contro il Bayern Monaco nel suo cammino in Champions League. La partenza della formazione parigina in Europa non è stata certamente brillante, con appena 4 punti raccolti dopo 4 giornate disputate.

Un pochino meglio ha fatto il Bayern Monaco di Vincent Kompany a quota 6 punti, bottino magro rispetto ai ritmi elevati che la squadra bavarese tiene in Bundesliga. Ad ogni modo, per il PSG sembra già essere una partita da non sbagliare in ottica qualificazione. Barcola e compagni, infatti, al momento sarebbero i primi degli esclusi in classifica.

Verso Bayern Monaco-PSG, le parole in conferenza stampa di Luis Enrique — In conferenza stampa è intervenuto l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Queste le parole del tecnico dei parigini in vista della sfida contro il Bayern Monaco: "Vedere i miei giocatori allenarsi mi fa aumentare la fiducia ogni settimana. È chiaro che noi e il Bayern siamo due squadre molto simili, vogliamo avere la palla, pressiamo molto alto. Le nostre statistiche sono molto simili, ma domani ci sarà solo una palla, quindi una squadra dovrà soffrire: o loro o noi".

Aggiunge Luis Enrique: "Abbiamo giocato 12 partite di Ligue 1 e 4 di Champions League, per un totale di 16 partite. E credo che ogni volta, probabilmente eccetto la sfida contro l'Arsenal, la mia squadra ha offerto ottime prestazioni. Questo è quello che potremmo vedere a livello statistico, in attacco e in difesa. Domani dovremo andare oltre quello a cui siamo abituati, dovremo correre di più e alzare il livello. Abbiamo già giocato 4 partite di Champions League, di cui 3 in casa. Per me questa posizione in classifica è ingiusta ma va così. Quindi adesso dobbiamo fare buoni risultati per qualificarci. Non sappiamo ancora quanti punti ci vorranno, ci siamo messi in difficoltà con gli ultimi risultati".