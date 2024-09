Psg, svelata la terza maglia: è rosa e celebra il lusso parigino

Il third kit sarà indossato dai campioni di Francia per la prima volta venerdì 27 settembre contro il Rennes

Il Psg ha presentato in mattinata la terza maglia per la nuova stagione sui suoi canali ufficiali .

"Il Paris Saint-Germain e Jordan - si legge in una nota della società - svelano oggi la nuova terza maglia per la stagione 2024-2025, un design che simboleggia la combinazione di lusso parigino e prestazioni sportive. La maglia rosa pallido, ornata da una striscia nera, riflette l'impegno di entrambi i marchi a fondere eleganza e audacia, catturando al contempo lo spirito unico del Club di nuova generazione.

Insieme, Paris Saint-Germain e Jordan continuano a superare i confini dello stile e dello sport. Progettata per trascendere le generazioni e i generi, questa maglia è molto più di un semplice kit da partita. Prolunga l'energia e l'eccitazione dell'estate di Parigi 2024, quando la città ha brillato sulla scena internazionale grazie ai suoi successi sportivi e al suo stile unico. Simbolo di appartenenza e di orgoglio, incarna la determinazione dei tifosi e degli atleti ad affermarsi con sicurezza, dentro e fuori dal campo".

Il lancio di questa maglia è accompagnato da una gamma di prodotti per l'allenamento e il lifestyle, che comprende tre paia di scarpe, tra cui un'edizione speciale della leggendaria AJ1 Low nei colori della collezione. Questa nuova collaborazione tra il Paris Saint-Germain e Jordan segna l'inizio di un'evoluzione verso l'alto in termini di prodotti, portando un tocco di lusso nel guardaroba dei parigini.

Con l'avanzare della stagione, al guardaroba del Club si aggiungeranno capi sempre più eleganti ed esclusivi, che uniscono sport e raffinatezza. Questa nuova direzione rafforza l'immagine premium della partnership tra Psg e Jordan, in risposta alla crescente esigenza dei tifosi di prodotti più esclusivi e innovativi.

Quando verrà indossato dal Psg?

Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta dalla squadra maschile del Psg nella partita contro il Rennes il 27 settembre 2024. La squadra femminile, invece, la vestirà col Guingamp il 29 settembre. Queste gare, inoltre, segneranno un punto di svolta per il Club, dove prestazioni elevate e stile audace si uniranno per inaugurare una nuova era.