PSV indomabile: battuto anche l’Utrecht secondo: il match termina 2-5!

Il PSV dimostra ancora una volta la sua grande superiorità nel campionato olandese. Oggi, i ragazzi di Peter Bosz hanno letteralmente schiacciato l'Utrecht quarto in classifica, segnando fuori casa ben cinque gol e subendone due. La squadra di Eindhoven manifesta uno stato di forma eccezionale, piazzando la tredicesima vittoria in quattordici partite, e sale a quota trentanove punti.

Oggi, l'Utrecht aveva la possibilità di colmare un po' la distanza tra loro e il team di Bosz, ma nel secondo tempo non c'è stata partita. Così, l'Utrecht , nonostante le dieci vittorie su tredici, resta molto lontano dalla vetta della classifica. Al momento infatti conta trentuno punto, e quindi ci sono ben otto lunghezze con il PSV, che sembra non avere rivali quest'anno.

PSV verso il secondo titolo consecutivo

L'anno scorso il PSV ha conquistato il venticinquesimo titolo olandese della sua storia, e quest'anno sembra fortemente motivato a raggiungere il ventiseiesimo. I biancorossi hanno ormai costruito un vantaggio apparentemente incolmabile per gli inseguitori. Tra l'altro, con cinquanta gol fatti e soltanto undici subiti, la squadra di Bosz sembra non avere punti deboli. A trascinare questa squadra meravigliosa, in campo, è il bomber Ricardo Pepi, attaccante statunitense che ha realizzato al momento 9 gol in Eredivisie. Pepi non è il capocannoniere del campionato olandese; tale onore spetta, al momento, a Sam Steijn del Twente, con dieci marcature totalizzate.