Real Madrid, chi al posto di Militao? Per l’IA il sostituto è Boscagli del PSV

Periodo nero per il Real Madrid, secondo in classifica di Liga, a -6 dal Barcellona, e reduce da due sconfitte nelle ultime tre gare di Champions League disputate. Come se non bastasse, Carlo Ancelotti deve fare i conti con gli infortuni di Carvajal e Militão che hanno accorciato la coperta della retroguardia dei blancos. A gennaio serve necessariamente un rinforzo che per l'Intelligenza Artificiale potrebbe arrivare dall'Olanda.