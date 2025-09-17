Non solo un risultato inaspettato ma una prova di forza non indifferente, che lancia un segnale a tutte le avversarie, Napoli compreso, nel suo stesso gironcino

Alessia Bartiromo 17 settembre - 10:57

Il calcio non è mai scontato, tanto meno la Champions League che già nella prima giornata dell'entusiasmante League Phase ha regalato un risultato a sorpresa. Si tratta dell'incredibile vittoria del Qarabag in trasferta contro il Benfica per 3-2. Un successo mai ottenuto dal club in questa fase europea, che si gode il magic moment con la festa dopo il match all'interno degli spogliatoi. Ma qual è stato il segreto per il successo? Lo svela nel post partita in mixed zone l'allenatore Gurban Gurbanov, particolarmente soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi ragazzi, che hanno dato vita a una rimonta storica.

Gurbanov e il segreto della rimonta del Qarabag ai danni del Benfica — Una notte da sogno per il Qarabag del tecnico Gurban Gurbanov che in trasferta contro il Benfica rimonta il doppio svantaggio iniziale, conquistando un successo che lo proietta al terzo posto provvisorio del maxi girone della League Phase di Champions League. Non solo un risultato inaspettato ma una prova di forza non indifferente, che lancia un segnale a tutte le avversarie, Napoli compreso, nel suo stesso gironcino. Ma qual è stato il segreto del successo? Lo svela il tecnico nel post partita in conferenza stampa: "Ai ragazzi prima del big match ho detto una cosa importante, ossia di divertirsi. Si tratta della Champions e bisogna godersi ogni momento in campo, senza ansie nè pressioni. Ho anche detto di non aver paura ad esprimere il nostro gioco e mantenere intatta la nostra identità, senza avere paura in nessuna situazione difficile che sapevamo sarebbe accaduta perchè davanti avevamo un club superiore in qualità".

Le parole sul Benfica e il girone di Champions — "La nostra vittoria non sminuisce la forza del Benfica, anzi - prosegue l'allenatore del Qarabag -, conferma che ogni girone è difficile e pieno di insidie. Giusto goderci il momento perché per la prima volta nella storia del calcio azero e del nostro club, abbiamo vinto una partita nella fase principale della Champions League. Voglio ancora complimentarmi con i miei ragazzi, sono molto fiero di loro, della reazione al doppio svantaggio, non era scontato neanche pareggiare, figuriamoci vincere", conclude.