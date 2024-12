Le ultime sulle scelte di Arne Slot e Ange Postecoglu in vista del big match di oggi tra Tottenham e Liverpool.

Luca Paesano Redattore 22 dicembre 2024 (modifica il 22 dicembre 2024 | 09:22)

Cresce l'attesa per il big match di Premier League. Quest'oggi, alle ore 17:30, Tottenham e Liverpool scen00deranno in campo al Tottenham Hotspur Stadium per il posticipo della diciassettesima giornata di campionato. Tutte le attenzioni sono dedicate alla super sfida del pomeriggio, con i Reds che hanno l'occasione di confermarsi in vetta alla classifica e tenere a debita distanza Chelsea e Arsenal. Gli Spurs, invece, cercano punti per risalire dall'attuale decimo posto, decisamente troppo poco per quanto fatto vedere fin qui.

Tottenham-Liverpool, come arrivano le due squadre — Il Liverpool è sicuramente la squadra con i favori del pronostico. Sebbene al Tottenham Hotspur Stadium si preannuncia una partita frizzante che non esclude colpi di scena, lo stato di forma dei Reds sembra troppo convincente per poter ipotizzare passi falsi. A maggior ragione dopo il pareggio dell'ultima giornata contro il Fulham. Dalla squadra di Arne Slot ci si aspetta dunque una risposta netta anche in campionato, dopo la vittoria arrivata pochi giorni fa in Carabao Cup contro il Southampton.

Il Liverpool giunge alla sfida con un percorso quasi impeccabile, con una sola sconfitta, tre pareggi e undici vittorie nelle quindici sfide di campionato. La formazione di Slot sembra poter vivere una stagione da grande protagonista non solo in Inghilterra, ma anche in Europa, dove i risultati sono per certi versi ancora migliori.

Di fronte c'è il Tottenham, che non se la passa proprio benissimo. Gli Spurs non sono ancora riusciti a tracciare un proprio cammino chiaro e definito. La squadra di Postecoglou sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, molto probabilmente anche a causa degli infortuni che stanno colpendo la rosa. Tuttavia l'allenatore non ha intenzione di piangersi addosso, ma anzi, come affermato in conferenza stampa, scenderà in campo per fare lo stesso gioco di sempre, senza snaturarsi.

Tottenham-Liverpool, probabili formazioni — Tante assenze pesanti in casa Tottenham, con Ange Postecoglou che dovrà fare a meno di pedine fondamentali come Van de Ven, Romero, Bentancur e Richarlison. L'allenatore non avrà a disposizione nemmeno Guglielmo Vicario, e, dunque, tra i pali toccherà ancora a Fraser Forster, nonostante la brutta prova contro lo United. Conferma anche per Djed Spence, in rampa di lancio dopo le ultime ottime prestazioni. Dragusin e Gray comporranno la coppia centrale, con Udogie che tornerà sulla fascia sinistra. A centrocampo, i due mediani saranno Sarr e Bergvall. Sulla trequarti, invece, Kulusevski, Maddison e Heung Min Son supporteranno come sempre Dominic Solanke.

Non dovrebbero esserci novità tra le fila del Liverpool. Dopo le rotazioni di coppa contro il Southampton, con il Tottenham Slot dovrebbe rilanciare tutti i titolari. In porta allora spazio ad Alisson. Alexander Arnold e Robertson agiranno sulle corsie laterali, con Van Dijk e Joe Gomez nel mezzo. Quest'ultimo appare in leggero vantaggio rispetto a Quansah. Nel terzetto di centrocampo ci saranno sicuramente Gravenberch e Szoboszlai. La terza maglia è contesa tra Mac Allister e Curtis Jones. In attacco confermato il tridente con Salah, Gakpo e Luis Diaz.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Spence, Dragusin, Gray, Udogie; Sarr, Bergvall; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. All. Ange Postecoglou.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Salah, Diaz, Gakpo. All. Arne Slot.