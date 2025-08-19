Il fattore casa potrebbe essere determinante, ma la squadra belga ha già dimostrato a più riprese di essere una squadra molto ostica da battere

Federico Grimaldi 19 agosto - 18:18

Rangers-Brugge sarà la partita d'andata valevole per la qualificazione al girone unico della prossima Champions League. Il club scozzese arriva con i favori dei pronostici, grazie alle vittorie con Plzen e Panathinaikos. In casa hanno sempre detto la loro e difficilmente usciranno sconfitti da questo primo atto. Il Brugge, però, andrà in Scozia per dare tutto e venderanno cara la pelle, consapevoli di avere il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa. La sfida è apertissima e potrebbe succedere di tutto. Ecco il pronostico di DDD.

Rangers-Brugge, come arrivano le due squadre — I Rangersarrivano a questa sfida, forti delle vittorie con Plzen e Panathinaikos. La squadra di Ferguson ha fatto un percorso netto, che gli ha permesso di giocarsi la possibilità di andare alla prossima Champions League. Martin si affiderà molto probabilmente al suo capitano Tavernier e all'attaccante Gassama, protagonista in grande delle scorse partite. Occhio anche all'ex Cremonese Dessers. Il Bruggesi affiderà al talento del greco Tzolis.

L'esterno ex Fortuna Dussedolrf è cresciuto a vista d'occhio nell'ultimo anno ed è diventato un punto di riferimento per i compagni di squadra. Il suo destro potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia scozzese, che dovrà prestare molta attenzione sulla fascia sinistra. La squadra belga, al contrario dei Rangers, ha rischiato e non poco col Salisburgo, dove è andata in svantaggio di due reti, ma poi la rimonta finale ha permesso al Brugge di garantirsi quest'ultima occasione per accedere al girone unico di Champions League.

Le probabili formazioni — Per il match contro il Club Brugge, i Rangers dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3: Butland in porta, difesa composta da Tavernier, Djiga, Souttar e Aarons. A centrocampo spazio a Diomande, Raskin e uno tra Carter e Cameron, mentre in attacco agiranno Antman e Gassama sugli esterni, con Danilo punta centrale. Il Brugge risponde con un 4-2-3-1: Mignolet tra i pali, linea difensiva con Sabbe, Mechele, Spileers e Meijer. In mediana ci saranno Onyedika e Reis, con Vanaken a supporto del tridente offensivo formato da Forbs, Tzolis e Vermant.

Rangers (4-3-3): Butland; Tavernier, Djiga, Souttar, Aarons; Diomande, Raskin, Carter (Cameron); Antman, Danilo, Gassama.Allenatore: Russell Martin

Club Brugge (4-2-3-1):Mignolet; Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer; Onyedika, Reis; Forbs, Vanaken, Tzolis; Vermant.Allenatore: Nicky Hayen

Rangers-Brugge, il pronostico di DDD — Rangers-Brugge sarà la partita di diamante di questa serata di Champions, dove ci saranno anche partite come Stella Rossa-Pafos e Ferencvaros-Qarabag. Secondo il nostro punto di vista, sono i Rangers i favoriti di questa sfida, ma non del doppio confronto. Questa sera influirà molto il fattore casa, dove difficilmente gli scozzesi perdono. Il Brugge, però, ha dimostrato a più riprese di essere una squadra temibile fuori casa, ne sa qualcosa l'Atalanta. Quindi, nel doppio confronto è favorita la squadra belga, mentre stasera il risultato più probabile è la vittoria dei Rangers ma con un massimo di un gol di scarto. Risultati finali: 2-1/1-0.