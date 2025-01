Le ultime sulle formazioni di Rangers e Celtic, in campo domani pomeriggio nel derby della ventunesima giornata di Premiership.

Luca Paesano Redattore 1 gennaio - 19:30

Domani pomeriggio, alle ore 16:00, in Scozia va in scena il primo derby del nuovo anno. Rangers e Celtic si sfidano ad Ibrox Park nell’Old Firm, valido per il ventunesimo turno di Scottish Premiership. Si affrontano prima e seconda in classifica, separate da ben 14 punti in un campionato che sembra abbia già poco altro da raccontare.

I biancoverdi vantano uno score praticamente perfetto fin qui, con 16 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. La squadra di Brendan Rodgers viaggia spedita verso il titolo e nulla sembra poterla fermare. Ci proveranno i blues, in una sfida che dunque vale più per l’onore e per la gloria personale piuttosto che per la classifica. La formazione di Clement deve comunque guardarsi le spalle, con l’Aberdeen che insegue a 2 soli punti di distanza.

La probabile formazione dei Rangers — I Rangers non partono certamente con i favori del pronostico, anche se nella finale di Coppa di Lega di soli 15 giorni fa hanno dimostrato di potersela giocare quasi ad armi pari. Philippe Clement, però, dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Non ci sarà James Tavernier, infortunatosi al ginocchio nel corso dell’ultima sfida contro il St. Johnstone. Il capitano si aggiunge a Tom Lawrence, Neraysho Kasanwirjo e John Souttar.

Assenza dell’ultim’ora anche tra i pali per i blues. Il portiere Jack Butland è stato ricoverato ieri in ospedale per un’emorragia interna e, già dimesso e a casa, dovrà osservare alcuni giorni di riposo. In porta toccherà allora a Liam Kelly. Infine, il grande dubbio riguarda le condizioni di Leon Balogun, che proverà a fare il possibile per essere in campo domani.

RANGERS (4-2-3-1): Kelly; Sterling, Balogun, King, Yilmaz; Diomande, Raskin; Cerny, Bajrami, Hagi; Igamane. Allenatore: Philippe Clement.

La probabile formazione del Celtic — Il Celtic, al contrario dei padroni di casa, non ha troppi problemi di infortuni in vista del nuovo anno. Gli unici indisponibili per la grande sfida di domani, salvo forfeit dell’ultimo minuto, saranno solo James Forrest e Odin Thiago Holm.

È stato un periodo molto intenso per i Bhoys, ma è improbabile che Brendan Rodgers apporti cambiamenti radicali rispetto alla squadra che ha battuto il St. Johnstone nel weekend. Il Celtic è destinato a essere al completo qui, con Kyogo Furuhashi che punta a continuare il suo eccellente record in questa partita. Solo Henrik Larsson e Kenny Miller hanno segnato più gol dell'attaccante giapponese nel derby dell'Old Firm (otto).

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Bernardo, McGregor, Hatate; Kuhn, Furuhashi, Maeda. Allenatore: Brendan Rodgers.