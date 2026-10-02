Raphinha sta bene. Il Barcellona può tirare un lungo sospiro di sollievo. Negli ultimi giorni si era acceso un piccolo campanello di allarme in casa blaugrana: il brasiliano aveva lasciato il campo nell'amichevole contro l'Australia. Un piccolo problema alla coscia aveva destato preoccupazioni. Tanto da fargli lasciare il ritiro con il Brasile. Appena tornato, Raphinha è stato sottoposto ad esami specifici per quantificare l'entità del problema, come riportato dal Mundo Deportivo. Oggi c'è stato il verdetto: Raphinha non ha nulla di preoccupante e sarà disponibile già a partire dal prossimo impegno contro il Getafe. Flick può ancora contare sul suo capitano.

Raphinha, un inizio di stagione da Pallone d'Oro: ecco come lo gestirà Flick

Raphinha non poteva iniziare meglio: 12 gol, 7 assist e la sensazione che possa fare ancora meglio. Il brasiliano è la punta di diamante di una squadra che viaggia a duemila. E che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Flick lo ha designato capitano. Ha intravisto in lui la leadership necessaria per guidare un club di questa portata. Scelta corretta, al momento. L'unico neo del brasiliano è il suo fisico: Raphinha è molto soggetto ad infortuni. Due nella passata stagione, uno quest'anno. Per questo motivo, ogni piccolo stop, semina il panico all'interno del mondo Barcellona.

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Raphinha dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou, il 17 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

E allora Flick, per preservarlo al meglio, sta iniziando a ragionare sulla sua gestione: farlo giocare meno, senza perdere qualità. Questo il diktat del tecnico tedesco. Contro il Getafe, quindi, potrebbe partire dalla panchina. Ottobre è un mese pieno di partite: tra Champions e Campionato, il Barcellona sarà impegnato in 7 sfide. Una, più importante dell'altra. Raphinha sarà indispensabile. Soprattutto in Champions, il vero obiettivo stagionale dei blaugrana. Il prossimo appuntamento in programma è previsto per l'11 ottobre. Il Barcellona ospiterà il Getafe. E visto questo inizio di stagione, si prospetta l'ennesima giornata all'insegna del gol. Bordalas è avvisato.