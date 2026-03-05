La conferenza stampa di Arbeloa per preparare la partita contro il Celta Vigo dopo le due sconfitte casalinghe con Osasuna e Getafe

Giammarco Probo 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 17:42)

In casa Real Madrid si sta affrontando un momento molto delicato con la squadra allenata da Alvaro Arbeloa reduce da due sconfitte di fila pesanti con Osasuna e Getafe. Il tecnico spagnolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Celta Vigo, sottolineando le prospettive future e di come i Blancos si trovino a -4 dalla vetta di proprietà del Barcellona, focalizzandosi però esclusivamente sulla gara di domani sera.

Le dichiarazioni di Arbeloa in conferenza stampa — Dopo la sconfitta casalinga contro il Getafe, è allarme rosso in casa Blancos. La squadra con sette Champions è in crisi, visti i due risultati interni negativi in casa. La vetta attualmente è lontana ben quattro punti, sfida punto a punto con i rivali di sempre con il Barcellona con il classico ancora da giocare nel calendario del ritorno.

LE PAROLE DI ARBELOA -"Dobbiamo registrare ben due sconfitte di fila in campionato. In una squadra come il Madrid, un ko così sonoro è sempre difficile da mandare giù ma ora testa solo alla partita di domani, senza disfattismi né calcoli. Sappiamo che livello dobbiamo mostrare e che dipende molto da noi stessi... il passato non esiste e pensiamo solo a conquistare l'intera posta in palio".

RISCHIO ZERO TITOLI -"Oggi siamo in modalità ottimista, senza disfattismi. I tifosi si aspettano sempre tantissimo da noi ma parlo costantemente con i ragazzi e siamo sereni. Ora penso solo alla partita contro il Celta, poi proseguiremo passo dopo passo"

Le parole sulle condizioni di Kylian Mbappe — Il tecnico spagnolo in conferenza stampa, alla vigilia del match esterno contro il Celta Vigo ha voluto toccare la querelle inerente al fenomeno francese, ovvero Kylian Mbappe e le sue condizioni per l'infortunio subìto.

LA SITUAZIONE SULL'INFORTUNIO DI MBAPPE' -"Parlo con lui tutti i giorni. Abbiamo sotto controllo la situazione, quello che gli succede e come sta. È un processo in cui procederemo giorno dopo giorno...ma a oggi sono tutte buone notizie".

