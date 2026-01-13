Una settimana molto convulsa per il Real Madrid, prima con la sconfitta in Supercoppa di Spagna nella finalissima contro il Barcellona, poi con l'esonero improvviso di Xabi Alonso. Nonostante siano già passati dei giorni, non si placano le polemiche, con il quotidiano iberico Marca che pone sotto i riflettori un'altra questione: ben sette calciatori dei blancos infatti, non avrebbero commentato né salutato sui social l'addio dell'ex tecnico, evidenziando un rapporto evidentemente non idilliaco.
LA NOTIZIA
Real Madrid, scoppia il caso: sette giocatori non hanno salutato Xabi Alonso
Real Madrid, i sette giocatori che non hanno salutato Xabi Alonso—
La sconfitta del Real Madrid in Supercoppa contro il Barcellona in finale è stata fatale per Xabi Alonso, sollevato dall'incarico di allenatore del Real Madrid. Al suo posto Álvaro Arbeloa, pronto a dare nuova carica all'ambiente e alla squadra. Come filtra dalla Spagna, ad incidere per l'addio del tecnico non solo gli ultimi risultati ma anche delle metodologie di lavoro che non sono mai piaciute ai veterani, che hanno spesso puntato il dito contro il tecnico. Come riporta Marca infatti, non è un caso che ben sette calciatori non abbiano salutato né commentato in nessuna maniera questo esonero: si tratta di Vinícius Jr., Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Mendy, Bellingham, Brahim Díaz e Mastantuono. Altri invece, come Mbappé, hanno subito espresso dispiacere per la decisione, ringraziando il tecnico per il percorso calcistico condiviso.
Un legame mai sbocciato—
Come scrive Marca, l'unico a poter essere giustificato è Brahim Diaz, impegnato in Coppa d'Africa. Per gli altri una conferma di un legame e di un rapporto mai sbocciato, con una palese insoddisfazione delle scelte dell'allenatore basco, in particolar modo con Vinícius Jr. e Jude Bellingham, spesso al centro di numerose polemiche e battibecchi. Sotto i riflettori infatti, il botta e risposta proprio con il brasiliano al momento della sostituzione durante il match contro il Real Madrid di pochi mesi fa, che diede già un'idea precisa della dimensione problematica della situazione e del rapporto spinoso del tecnico con alcuni suoi giocatori.
