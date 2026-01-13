derbyderbyderby calcio estero Real Madrid, scoppia il caso: sette giocatori non hanno salutato Xabi Alonso

LA NOTIZIA

Real Madrid, scoppia il caso: sette giocatori non hanno salutato Xabi Alonso

Real Madrid, scoppia il caso: sette giocatori non hanno salutato Xabi Alonso - immagine 1
Non si placano le polemiche a Madrid tra la sconfitta in Supercoppa di Spagna nella finalissima contro il Barcellona e l'esonero improvviso di Xabi Alonso con nuovi particolari che emergono.
Alessia Bartiromo
Alessia Bartiromo

Una settimana molto convulsa per il Real Madrid, prima con la sconfitta in Supercoppa di Spagna nella finalissima contro il Barcellona, poi con l'esonero improvviso di Xabi Alonso. Nonostante siano già passati dei giorni, non si placano le polemiche, con il quotidiano iberico Marca che pone sotto i riflettori un'altra questione: ben sette calciatori dei blancos infatti, non avrebbero commentato né salutato sui social l'addio dell'ex tecnico, evidenziando un rapporto evidentemente non idilliaco.

Real Madrid, i sette giocatori che non hanno salutato Xabi Alonso

—  

La sconfitta del Real Madrid in Supercoppa contro il Barcellona in finale è stata fatale per Xabi Alonso, sollevato dall'incarico di allenatore del Real Madrid. Al suo posto Álvaro Arbeloa, pronto a dare nuova carica all'ambiente e alla squadra. Come filtra dalla Spagna, ad incidere per l'addio del tecnico non solo gli ultimi risultati ma anche delle metodologie di lavoro che non sono mai piaciute ai veterani, che hanno spesso puntato il dito contro il tecnico. Come riporta Marca infatti, non è un caso che ben sette calciatori non abbiano salutato né commentato in nessuna maniera questo esonero: si tratta di Vinícius Jr., Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Mendy, Bellingham, Brahim Díaz e Mastantuono. Altri invece, come Mbappé, hanno subito espresso dispiacere per la decisione, ringraziando il tecnico per il percorso calcistico condiviso.

Real Madrid
MADRID, SPAGNA - 20 DICEMBRE: Jude Bellingham del Real Madrid festeggia con Vinicius Junior e Rodrygo Goes dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Sevilla FC allo Stadio Santiago Bernabeu il 20 dicembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Un legame mai sbocciato

—  

Come scrive Marca, l'unico a poter essere giustificato è Brahim Diaz, impegnato in Coppa d'Africa. Per gli altri una conferma di un legame e di un rapporto mai sbocciato, con una palese insoddisfazione delle scelte dell'allenatore basco, in particolar modo con Vinícius Jr. e Jude Bellingham, spesso al centro di numerose polemiche e battibecchi. Sotto i riflettori infatti, il botta e risposta proprio con il brasiliano al momento della sostituzione durante il match contro il Real Madrid di pochi mesi fa, che diede già un'idea precisa della dimensione problematica della situazione e del rapporto spinoso del tecnico con alcuni suoi giocatori.

Leggi anche
Psg-Paris, Luis Enrique dopo il ko: “Risultato ingiusto ma bisogna saper perdere”
Al-Hilal batte Al-Nassr 3-1: Inzaghi vola a +7 dalla squadra di CR7

© RIPRODUZIONE RISERVATA