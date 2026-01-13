Real Madrid, i sette giocatori che non hanno salutato Xabi Alonso

La sconfitta del Real Madrid in Supercoppa contro il Barcellona in finale è stata fatale per Xabi Alonso, sollevato dall'incarico di allenatore del Real Madrid. Al suo posto Álvaro Arbeloa, pronto a dare nuova carica all'ambiente e alla squadra. Come filtra dalla Spagna, ad incidere per l'addio del tecnico non solo gli ultimi risultati ma anche delle metodologie di lavoro che non sono mai piaciute ai veterani, che hanno spesso puntato il dito contro il tecnico. Come riporta Marca infatti, non è un caso che ben sette calciatori non abbiano salutato né commentato in nessuna maniera questo esonero: si tratta di Vinícius Jr., Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Mendy, Bellingham, Brahim Díaz e Mastantuono. Altri invece, come Mbappé, hanno subito espresso dispiacere per la decisione, ringraziando il tecnico per il percorso calcistico condiviso.