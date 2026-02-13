Dubbi su strutture e date non fermano la CAF che rilancia la competizione per il prossimo anno

Michele Massa 13 febbraio - 15:42

Dopo giorni di indiscrezioni e ipotesi che hanno alimentato il dibattito nel mondo del calcio africano, arriva la presa di posizione ufficiale che mette fine alle speculazioni. La Coppa d’Africanon subirà alcun rinvio e si disputerà regolarmente nel 2027, come inizialmente previsto.

La Coppa d'Africa si disputerà anche nel 2027, smentite le voci opposte — Nelle scorse settimane erano arrivate insistenti voci di un cambio radicale sulla forma della competizione. Il tutto legato ad un possibile slittamento al 2028 si erano diffuse nelle ultime settimane. In seguito a dubbi legati allo stato di avanzamento delle infrastrutture nei Paesi ospitanti, Kenya, Uganda e Tanzania. Un’ipotesi che aveva generato preoccupazione tra federazioni, club e addetti ai lavori, anche per le possibili ripercussioni sui calendari internazionali.

A smentire in via ufficiale ci ha pensato la stessa CAF, che con un comunicato ufficiale ha voluto smentire tutte le voci delle ultime settimane, confermando la prossima edizione in programma nel 2027. Novità invece ci potrebbero essere dal 2028, con un possibile cambio di formula, ma per ora, tutto rimandato, la priorità è spingere al massimo la prossima edizione che sarà fondamentale per la crescita di un brand che complice gli ottimi ascolti dell'ultima edizione, si è affermato tra i grandi eventi del calcio mondiale.

Si spengono dunque le critiche, la Coppa d'Africa continuerà a cadenza annuale, nonostante le tante critiche da parte degli addetti ai lavori. Il nocciolo della questione è sempre legato ai tanti calciatori che devono abbandonare le proprie squadre di club in un momento cruciale di campionato.